5 zaken die we weten over de nieuwe Mercedes G-Klasse

Lees hier wat er tot nu toe bekend is over de nieuwe Geländewagen.

De G-klasse is al tientallen jaren onder ons en een begrip in het gamma van Mercedes. De Duitsers zijn nog lang niet klaar met de 4×4, want later dit jaar presenteert Merc een gloednieuwe G. Bigger, better, faster, stronger?

Een nieuw uiterlijk, maar wel herkenbaar G

Hoe de nieuwe G er precies uit komt te zien is nog een geheim. Het verschil met de huidige G-klasse zal goed te zien zijn. Mercedes heeft duidelijke aanpassingen qua design in petto. Wel blijft het originele ontwerp van het model in het achterhoofd. De G-klasse zal bovendien een maatje groeien.

Comfortabel!

De G-klasse is nu niet de meest comfortabele Mercedes uit het gamma. In het nieuwe model heb je straks geen kussentje meer nodig. Verwacht de nodige aanpassingen aan het onderstel dat meer comfort moet garanderen. De G krijgt naar verluidt voor het eerst een onafhankelijke voorophanging.

Nieuwe motoren

Heel efficiënt is het huidige motorengamma van de G-Klasse niet. Je hebt een zescilinder diesel en enkele V8 benzinemotoren. Ook begeeft de Mercedes-AMG G65 zich nog steeds in het gamma. Terwijl de AMG GT, C63 en E63 de inmiddels bekende 4.0 biturbo V8 als krachtbron gebruiken, moet de G63 het nog steeds stellen met de ‘oude’ 5.5 liter biturbo V8. De nieuwe G63 zal ook die vierliter achtcilinder gaan krijgen. De huidige G500 heeft dit blok al onder de kap liggen. Naar verwachting zal de huidige zescilinder dieselmotor worden vervangen voor de zuinigere diesel zespitter uit de E-klasse. Een viercilinder in de G-klasse lijkt nog niet aan de orde.

Nieuw interieur

De huidige G-klasse heeft qua interieur enkele overeenkomsten met de A-klasse. Mercedes test momenteel met de nieuwe A-klasse en zowel de G als de A zullen een vers interieur krijgen. Hoe de Duitsers dit gaan invullen voor deze modellen is nog niet bekend. De S-klasse werd eerder dit jaar in het nieuw gestoken. Hier zagen we twee grote schermen die als één groot display wordt gepresenteerd. Analoge klokken worden vervangen voor digitaal pracht en praal. Of Mercedes dit niveau ook naar de G gaat brengen? De tijd zal het leren.

Wanneer?

De getoonde spyshots zijn gemaakt door een Autoblog-lezer in Death Valley, USA. De verwachting is dat Mercedes de nieuwe G-klasse op de autoshow van Frankfurt in september gaat presenteren. Naar verluidt staat de nieuwe Geländewagen begin 2018 bij de dealer.