De klassieker zal een nieuw leven krijgen. Zoals het heurt.

Als er één auto een hoge Barnfind reputatie heeft opgebouwd dan is het wel de Jaguar E-Type. In tal van verhalen speelt de Britse klassieker een hoofdrol. Ook dit verhaal gaat over een E-Type, alleen kun je in dit geval niet spreken over een ‘auto’. Althans, niet in deze staat. Het voertuig bestaat voor nu uit onderdelen

Het zal een flinke puzzel worden om de E-Type weer rijdend te krijgen, maar Classic Motor Cars of Bridgnorth (CMC) gaat deze klus klaren. De klassieker, met chassisnummer 875256, is één van de eerste 500 E-Types die Jaguar produceerde. De auto werd gevonden in Frankrijk.

De E-Type werd in juli 1961 nieuw geleverd aan de Belgium Motor Company. Een autodealer gevestigd in Brussel. De auto ging naar Luxemburg en in 1975 werd het voertuig naar Frankrijk geïmporteerd. Vrijwel alle onderdelen van de E-Type zijn aanwezig. Ooit zijn restaurateurs begonnen aan het herstellen van de klassieker, maar de klus is nooit afgemaakt. CMC pakt de handschoen op om de E-Type eindelijk weer rijdend te krijgen. “Het zal een flinke klus worden. Uiteindelijk zal de E-Type onze werkplaats verlaten, zoals de auto in 1961 Browns Lane verliet.”, aldus David Barzilay van CMC.

Op dit moment is CMC druk met de documentatie, om de historie van de auto goed in kaart te brengen. Het is niet bekend hoelang het project gaat duren.