‘Zeg maar gedag tegen de Ford B-Max’

De wereld heeft je niet meer nodig.

MPV’s worden vandaag de dag opgeslokt door crossovers en SUV’s. Als autofabrikant kun je twee dingen doen. Het modelnaam gebruiken en dit omvormen tot crossover/SUV (hoi Peugeot 3008), of je dumpt het model en legt de focus (see what I did there) op vernieuwingen.

Dat laatste doet Ford met de B-Max, aldus berichtgevingen uit Roemenië. In dit land rolt de B-Max momenteel van de band. Ford introduceerde het model in 2011. De auto werd op de markt geplaatst naast de C-Max en de S-Max en kwam op het platform van de Fiesta te staan.

Qua concurrentie moet de Ford het opnemen tegen de Peugeot 2008 en de Renault Captur. Deze twee modellen hebben één ding met elkaar gemeen dat de B-Max niet heeft: crossover looks. Zo hebben de twee auto’s een vlot voorkomen, terwijl de B-Max het uiterlijk heeft van een bejaarde MPV. Naar verluidt stopt Ford met de productie van de B-Max in september.