Makkelijk gaat het niet zijn, maar de autoverkoop van 2020 kan nog worden gered, zo denkt de RAI Vereniging.

Van de verwachte 226.000 auto’s, zijn er in het eerste helft van dit jaar nog maar 158.000 auto’s op kenteken gezet. Dit heeft natuurlijk alles te maken met het coronavirus. Autofabrikanten kunnen minder snel auto’s bouwen en het consumentenvertrouwen is compleet weg. Daardoor zou je kunnen denken dat ook de tweede helft van het jaar miserabel gaat zijn, toch denkt de RAI Vereniging daar anders over.

Tegen de BNR Nationale Autoshow zegt voorzitter Steven van Eijck namelijk dat de autoverkoop van 2020 nog gered kan worden. Zo viel het vorige maand best mee. ‘Slechts’ 40 procent minder dan normaal. Dat klinkt als een hoog percentage, maar het is wel eens erger geweest. We zijn dus op de weg terug, zo stelt Van Eijck.

Het probleem is alleen wel dat het consumentenvertrouwen nog weg is. ‘Dat is wel jammer’, zegt de voorzitter. Dat vertrouwen kan wel weer terugkomen, door bijvoorbeeld subsidies en premies. De subsidie op nieuwe en gebruikte elektrische auto’s, bijvoorbeeld. Overigens ziet hij nu ook in de cijfers dat consumenten meer elektrische auto’s kopen in Nederland.

Is het dan alleen maar positief nieuws voor automotive Nederland? Nee, voor toeleveranciers verwacht de RAI-voorzitter ‘grote problemen’. Zo kunnen bedrijven op dit moment 90 procent van de loonkosten tegemoet krijgen, mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. “Die regeling duurt tot 1 oktober. Op dat moment zal blijken dat er heel veel verborgen werkloosheid is”, zegt Van Eijck.

Het is daarnaast maar de vraag of die toeleveranciers snel weer kunnen opstarten. Autofabrikanten zijn namelijk niet alleen afhankelijk van één toeleverancier uit één land. In plaats daarvan hebben ze vaak meerdere spullen uit allerlei landen over de hele wereld nodig. En je kan een auto niet bouwen als je puzzelstukjes mist. Daardoor kan een lockdown in een ander land, gevolgen hebben voor een Nederlandse toeleverancier. Van Eijck denkt daarom dat er in de toekomst anders gekeken gaat worden naar die toeleveranciers, om minder afhankelijk te worden van deze bedrijven. Daarvoor verwijst hij aan DAF, die volgens Van Eijck eist dat voor ieder onderdeel minimaal twee onafhankelijke leveranciers moet zijn.

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: De Telegraaf-autosportverslaggever Erik van Haren praat over hoe het is om nu bij de start van het F1-seizoen in Oostenrijk te zijn. En Wouter test de nieuwe elektrische Lexus UX 300e.

