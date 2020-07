Mercedes EQV prijs bekendgemaakt

De volledig elektrische Mercedes EQV heeft een prijs gekregen. Wat moet je lappen voor het vervoersmiddel?

Eindelijk weten we wat de prijs van de in 2019 gepresenteerde Mercedes EQV gaat zijn. De elektrische MPV komt dit najaar op de markt. De kans is groot dat je deze nog het vaakst gaat tegenkomen bij hotels of autoverhuurbedrijven. Zeker bedrijven die op een zo groen mogelijke manier shuttle vervoer willen aanbieden doen met zo’n EQV een prima aankoop.

Maar dan moet er wel eerst afgerekend worden. De prijs van de Mercedes EQV bedraagt 59.990 euro. Dat is exclusief BTW en eventuele subsidies. Het busje heeft een 100 kWh accupakket (90 kWh is bruikbaar) en brengt je 356 kilometer ver. De voorwielaangedreven EQV heeft CCS als laadstandaard en het duurt 45 minuten om de accu met DC-snelladen van 10 naar 80 procent te brengen. De topsnelheid bedraagt 140 km/u. Optioneel kan dat naar 160 km/u verhoogd worden. Het piekvermogen ligt op 204 pk met een maximum van 362 Nm koppel.

Heb je nu geen personen mee, dan kun je de EQV ook nog gebruiken als elektrische verhuisauto. Je kunt hem als normaal model of als Avantgarde bestellen Laatstgenoemde is de versie met een lange wielbasis. De gewone Mercedes EQV heeft 1.030 liter bagageruimte. De verlengde versie 1.410 liter.

De elektrische bedrijfswagen rolt in Vitoria, Spanje van de band. Ook de V-klasse, Vito en de eVito worden hier geproduceerd.