Vraaggesprek: Max Verstappen over ambitie en pech

En over de komende race natuurlijk, want vorig jaar werd de Nederlander knap tweede op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Is dat succes herhaalbaar?

Het zit hem niet mee, Max Verstappen. De afgelopen races eindigden zonder uitzondering in teleurstelling. Er werden verkeerde strategische keuzes gemaakt door zijn team. In de races dat ze dat niet deden, werkte de techniek tegen. Het kostte hem punten, podiums en potentieel zelfs Grand Prix-overwinningen. Zuur, maar Max is niet van plan bij de pakken neer te gaan zitten. Dat laat hij weten in een vraaggesprek met formula1.com. Na wat geneuzel over records en Sebastian Vettel (“Hij deed het expres, maar hij heeft zijn straf gekregen.”) waarin Max zich vergelijkbaar aan Ricciardo opstelt, verplaatst het gesprek zich richting Max en hoe hij omgaat met de druk, zeker nu het even wat minder gaat.

Max begrijpt dat hij onder een vergrootglas ligt, nu hij bij een topteam zit en zijn teamgenoot het goed doet. Hij heeft aan de ene kant een enorme ambitie om te winnen, iets wat volgens hem aangeboren moet zijn, iets dat je niet kan leren. Maar tegelijkertijd is hij realistisch over zijn positie in de WK-stand. Max staat zesde, achter zijn teamgenoot en de mannen van Mercedes en Ferrari. De reden daarvoor is volgens hem echter simpel: hij blijft uitvallen. En aangezien de oorzaken voor die uitvalbeurten veelal buiten zijn macht liggen, probeert hij zich daar niet door van de wijs te laten brengen. “Het is wat het is, ik blijf uitvallen. Er is niets wat ik daaraan kan doen. Ik doe mijn uiterste best, maar over veel zaken heb ik geen controle.”

Bovendien geeft Max aan dat de Red Bull auto in principe niet in staat is om races te winnen, tenzij er speciale omstandigheden zijn. De chaotische race in Bakoe met veel safetycars, straffen voor rijders en andere chaos, had heel succesvol af kunnen lopen. Maar Max reageert op die stelling dat hij sinds de 3e vrije training al problemen had met zijn motor. Die motor was uiteindelijk ook de reden voor uitvalbeurt nummero zoveel, waarmee een potentiële podiumplek en misschien zelfs overwinning als sneeuw voor de zon verdween. Maar gelukkig gaat die motor niet meer stuk nu.

Krijgen we speciale omstandigheden in Oostenrijk? De laatste weersvoorspellingen zeggen dat er regen en onweer mogelijk is komende zondag. “Sorry, fans op de tribunes, maar een natte race zou onze dag maken!” Gaat Max’ geluk eindelijk keren en zien we hem weer eens met een fles champagne spuiten zondag? Of doet hij gewoon een dab, wat denken jullie?