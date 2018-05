Je kunt straks zelf rijden in de Lambo van de paus

Gaat de auto dan eindelijk kilometers maken?

Eerder deze week kon je hier lezen dat de paus-Lambo is geveild voor 809.375 euro inclusief veilingkosten. Een pittig bedrag. Je zou denken dat een of andere verzamelaar de supercar heeft gekocht, om het ding vervolgens in een garage te stellen, hopende op waardevermeerdering.

Niets is minder waar, want de one-off Huracán is gekocht door Rent Car Deluxe, een Spaans autoverhuurbedrijf. De bijzondere supercar is niet alleen een leuk uithangbord voor het bedrijf, want men kan de auto straks ook daadwerkelijk huren. Victor Masip, marketingdirecteur bij Rent Car Deluxe, heeft gezegd dat de auto geen specifiek huurbedrag krijgt. Klanten moeten zelf met een bedrag op tafel komen en het huurbedrijf bepaald uiteindelijk of ze akkoord gaan. Met een supercar in deze categorie moet je denken aan enkele duizenden euro’s voor een hele dag.

De opbrengst van de veiling kwam geheel ten goede aan het goede doel. Met deze gedachte heeft het Spaanse bedrijf de auto ook gekocht. Een ieder die de Lambo huurt, steunt daarmee het goede doel. De opbrengsten van de verhuur gaan namelijk naar liefdadigheid en niet naar het bedrijf. (via Bloomberg)

Met dank aan Bastiaan voor de tip!