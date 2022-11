603 pk voor elektrische Porsche Macan!

De nieuwe elektrische Porsche Macan op het PPE-platform krijgt maar liefst 603 pk.

De Porsche Macan is razend populair. Daarom komt het merk nu ook met een elektrische variant, logisch. De auto komt op het Premium Platform Electric-platform (PPE) te staan, dat ontwikkeld wordt door Audi en Porsche. De samenwerking was al bekend, nu weten we meer details.

Porsche Macan EV

De auto mogen we verwachten in 2024. Een jaartje later dan de Duitse autofabrikant in eerste instantie in gedachte had. De elektrische auto krijgt een grote 100 kWh accu. De elektrische Porsche Macan staat dus op het PPE-platform dat als basis dient voor hoger gepositioneerde modellen van de Volkswagen Group. Een elektrisch aangedreven Polo zal je in principe niet zien op dit platform.

De batterij kan snel opladen dankzij het 800 volt systeem. Natuurlijk bekend van de Porsche Taycan en de Audi e-tron GT. Porsche claimt dat als de batterij nog maar vijf procent heeft, dat deze binnen 25 minuten tot tachtig procent opgeladen kan worden.

Om gewicht te besparen verpakt Porsche de ingebouwde AC-oplader, hoogspanningsverwarming en DC/DC-converter samen in wat het de Integrated Power Box noemt.

De Macan krijgt vierwielaandrijving, maar de elektromotor die de achteras aandrijft is sterker. De Taycan zal een éénversnellingsbak gebruiken in plaats van de tweeversnellingsbak. De gewichtsverdeling (voor en achter) is 48:52 en met een zelfsturende achteras zijn dat ingrediënten voor een lekker sturende SUV.

PPE-platform

Tegen 2030 hoopt Porsche meer dan 80 procent van zijn verkoop uit EV’s te halen. Het PPE-platform zal hier heel belangrijk voor zijn. Het zal de basis vormen voor de elektrische auto’s van Porsche. De modulaire basis is hier ideaal voor. De wielbasis, rijhoogte en spoorbreedte zijn variabel en dus aan te passen voor verschillende modellen van Porsche en Audi.

Het platform kan modellen aan tot 603 pk en 1.000 Nm, met achter- en vierwielaandrijving. Het is niet uit te sluiten dat er in de toekomst nog krachtigere aandrijflijnen met dit platform gecombineerd gaan worden. Porsche zelf zegt daar nu nog niks over.