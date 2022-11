Zo rijden de kakkers in het Gooi naar school

Op je fiets naar school? Niet als je in Het Gooi woont want de scholieren daar rijden in Birò’s.

Vroeger ging ik gewoon lopend en later op het middelbaar onderwijs op de fiets naar school. Regen, wind of sneeuw, het maakte niet uit. Dat is tegenwoordig wel anders. Zeker in Het Gooi. Daar hebben de scholieren het maar goed voor elkaar. Ze rijden daar namelijk massaal in Birò’s.

Naar school in Birò’s

Het woord ‘kakkers’ is misschien niet zo aardig geformuleerd, maar er zit wel een kern van waarheid in. Die Birò’s zijn namelijk niet goedkoop en grote kans dus dat papa het wagentje heeft gekocht. Ouders vinden het veiliger dan een scooter, lezen we in de Telegraaf. Daar hebben ze wellicht een punt. De wagentjes gaan net zo hard (45 kilometer per uur), maar zijn wel gebouwd als een auto met vier wielen, een dak en twee zitplekken. Hiernaast, ze zijn nog milieuvriendelijk ook omdat ze volledig elektrisch zijn.

Bij het Willem de Zwijger College in Bussum staan meerdere van deze elektrische voertuigen op de stoep. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, kleuren en uitvoeringen. De één nog opvallender dan de ander. Dat is toch wel heel anders dan de oude omafiets waar ik elke dag op fietste toen ik naar school ging.

Birò’s

De Birò werd al eerder omarmd door verschillende BN’ers. Bas Smit, bekend geworden door de man te zijn van Nicolette van Dam, was een de eerste die er in reed. Zeker in Amsterdam geen onlogische keuze, want je kan hem makkelijk(er) kwijt. In Amsterdam zie je er nu heel veel rijden, voornamelijk de kappers en influencers schaffen er een aan. Het autootje lijkt zelfs een beetje op de Canta van vroeger. Die werd toen ‘invalidenmobiel’ genoemd, de Birò nu een ‘yuppenauto’.

De Birò is dus hip, maar zorgt wel voor wat parkeerproblemen bij school. Wil jij er ook een kopen voor je kids? Ze starten net onder de 14.000,- euro.