6x een ‘dikke auto’ in de Private Lease

Private Lease betekent niet alleen maar saaie auto’s.

Denk je aan Private Lease, dan denk je wellicht aan auto’s in het A- of B-segment. Auto’s die vooral praktisch en zuinig zijn. In vele gevallen in een samenstelling waar de petrolhead het niet direct warm van krijgt.

Het aanbod van Private Lease groeit in Nederland. Naast de standaard motoren, komt het ook steeds vaker voor dat er leuke modellen worden opgenomen in het gamma door autofabrikanten. In dit artikel brengen we je een overzicht van een leuke auto, met een leuke motor in combinatie met Private Lease. De stelregel is dat je over minimaal 200 pk beschikt.

De genoemde bedragen zijn op basis van een looptijd van 48 maanden en een jaarkilometrage van 10.000 kilometer.

Volkswagen Polo GTI (200 pk)

Een Polo met een 1.2 zie je op elke hoek van de straat. Je kunt ook een gloednieuwe Polo GTI leasen. De hot hatch staat vanaf 463 euro per maand voor de deur. Dit is een 2.0 TSI 147kW GTI 6-DSG met 200 pk en 320 Nm koppel. Naast de automaat, krijg je voor dit bedrag de 17-inch Milton Keynes velgen en komt de GTI in de kleur Unilak Flash Red.

Toyota Camry (215 pk)

Meer dan 200 pk en toch zuinig rijden. De nieuwe Camry is ook in combinatie met Private Lease verkrijgbaar. Deze sedan beschikt over 218 pk uit een 2.5-liter viercilinder, gekoppeld aan een hybride constructie. De Japanner is er vanaf 599 euro per maand. Tot de uitrusting behoort onder meer 17” lichtmetalen velgen, Parkeerhulpcamera met parkeersensoren voor en achter, Adaptive Cruise control en een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel. Om gelijk twee vliegen in één klap te vangen: de Lexus IS300h met 223 pk is er voor 649 euro p/m. De Camry is echter een stuk frisser dan de Lexus. De IS300h is al jaren in deze vorm verkrijgbaar op de markt.

Volvo S60 R-Design Intro Edition (250 pk)

Nog zo’n dikke sedan is de nieuwe S60. Als Intro Edition kun je deze auto krijgen met 250 pk in de Private Lease. Het bedrag begint bij 759 euro per maand. Tot de uitrusting behoort onder meer een 12.3-inch infotainmentscherm, 18-inch lichtmetalen wielen, het R-Design uiterlijk, Harman Kardon audio en nog een aantal andere zaken. Die 250 paarden zijn afkomstig van een tweeliter viercilinder turbomotor. Het koppel bedraagt 350 Nm. Helaas is het wel een voorwielaandrijver. Dat betekent dat een kwispelend staartje is uitgesloten met de Volvo.

DS 7 Crossback E-Tense (300 pk)

Het vlaggenschip van DS Automobiles. De DS 7 Crossback als E-Tense. Deze plug-in hybride is goed voor 300 pk en 450 Nm koppel. Bovendien heb je vierwielaandrijving. In de Be Chic uitvoering komt het maandbedrag uit op 806,47 euro.

Audi e-tron 50 quattro edition (313 pk)

Een moderne SUV met lekker veel koppel en vermogen. Dan zit je met de Audi e-tron wel goed. Deze elektrische auto levert als 50 quattro 313 pk en 540 Nm koppel. De maandprijs komt uit op 909 euro per maand voor een briljantzwart exemplaar.

BMW i8 (362 pk)

Bij BMW kun je zelfs de luxe en exclusieve modellen in de Private Lease krijgen. Een voorbeeld is de i8. Het is de enige sportauto met vleugeldeuren die je in Nederland als Private Lease kunt rijden. De i8 is goed voor 362 pk en 570 Nm koppel. Prijzen beginnen bij 2.565 euro per maand voor de coupé en 2.845 euro per maand voor de Roadster.

Een groeiend aanbod

De komende jaren zal het aanbod van Private Lease modellen met meer dan 200 pk alleen maar groeien. Er komen meer en meer plug-in hybrides en EV’s op de markt. Door het gecombineerde vermogen is 200 pk al gauw in zicht bij een hybride. Het ene merk heeft een groter aanbod dan het andere. Zo is een merk als Mercedes nog voorzichtig. Een C-klasse met 156 pk is momenteel het ‘dikste’ wat je kunt krijgen in Nederland. Van deze top 6 is de Volkswagen Polo GTI het scherpst geprijsd. Het is ook de kleinste auto van het lijstje. Welke auto van de top 6 is wat jou betreft de winnaar?