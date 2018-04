Zo ziet Pininfarina de elektrische toekomst

Niet slecht!

De autoshow van Beijing is dit jaar gevuld met Chinese bedrijven die zelf, of als onderdeel van een groter concern, hybride of elektrische auto’s gaan aanbieden. De meeste daarvan zijn of niet interessant of niet relevant voor Europa. Toch moeten we de opmars van Hybrid Kinetic Group, afgekort HKG, niet onderschatten. Zij zijn dit jaar opnieuw van de partij en presenteren hun nieuwste wapenfeiten.

Hun eerdergenoemde poging om turbines te gebruiken is in de spreekwoordelijke ijskast geplaatst, dus hun nieuwe tweetal doet het qua aandrijving met ‘gewone’ elektromotoren die je moet opladen middels een stekker. Strepentrekkers zijn het ook niet, een acceleratietijd van 4.5 seconden is dan niet slecht, maar dat soort cijfers in een SUV of sedan is niet meer verbazingwekkend sinds Tesla met de Model X (rijtest) op de proppen kwam. Het bereik van potentieel 1000 km is wel een hele nette score. Een beetje ambitieus misschien, gezien het feit dat koploper Model S, ook weer van Tesla, momenteel na 550 kilometer out of juice is.

Het design is uiteraard weer verzorgd door designhuis Pininfarina die al een tijdje vaste partner is van HKG. En eerlijk is eerlijk, het ziet er niet slecht uit. Oké, het zijn concepts, dus er zitten nog wat niet-productierijpe randjes aan, maar het algehele design is niet verkeerd. Het interieur is wel heel futuristisch, mede dankzij het feit dat overal waar je kijkt, schermen zitten. Het moet je ding zijn, mensen worden al bang van digitale klokken, laat staan een scherm in de totale breedte van de auto.

De twee wapenfeiten van HKG en Pininfarina voor de elektrische toekomst zien er dus in grote lijnen zo uit, want ze staan op de planning om geproduceerd te worden. Van mij mogen ze komen, want qua design heeft HKG haar zaakjes prima op orde. Nu maar hopen dat het niet flopt en dat het hele merk HKG in de ijskast belandt.