700+ miljoen verlies voor Tesla in tweede kwartaal

De Amerikaanse autofabrikant verwacht wel financieel goed nieuws te brengen met het derde en vierde kwartaal.

Het afgelopen kwartaal heeft Tesla een verlies van 717,5 miljoen dollar gedraaid. Tesla wil echter het eerste en tweede kwartaal achter zich laten en denkt mooie dingen te kunnen laten zien in kwartaal drie en vier.

Sterker nog, na enkel verlies te hebben gedraaid met zijn bedrijf denkt Elon Musk dit jaar nog positieve cijfers te kunnen presenteren. Jawel, Musk denkt dat Tesla voor het eerst sinds lange tijd winst gaat maken. Zo nam de omzet in het afgelopen kwartaal enorm toe. Tesla noteerde 4 miljard dollar omzet in het tweede kwartaal, tegenover 2,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar geleden.

Dit laatste halfjaar draait om de Model 3 en het halen van productiedoelstellingen. Voor deze maand wil Musk de productie van de instapper nog eens opvoeren. Het is de bedoeling dat er 6.000 exemplaren van de Model 3 per week geproduceerd gaan worden.

De elektrische autobouwer leverde 40.768 auto’s af in het tweede kwartaal en produceerde er 53.339. Van de Model S en X werden 22.319 exemplaren geleverd en van de Model 3 werden 18.449 stuks geleverd. Tesla wil in het derde kwartaal 50.000 tot 55.000 exemplaren van de Model 3 bouwen. Was dit dan het laatste kwartaal dat Tesla consequent verlies heeft gemaakt? Eerst zien, dan geloven.