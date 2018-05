Ouch! Tesla verdubbelt verlies in eerste kwartaal

Houd vol, lieve mensen.

Ken je die ene scène uit Pirates of the Caribbean, waarin Jack Sparrow heldhaftig in de verte tuurt terwijl hij de mast van het schip stevig vasthoudt, maar vervolgens net de kant weet te bereiken en zijn schip eigenlijk aan het zinken was? Beeld je in dat, in dit geval, Jack Sparrow niet Johnny Depp is, maar Elon Musk, en het schip een metafoor is voor de huidige situatie waarin Tesla zich bevindt. Het bedrijf onthulde gisterenavond de meest recente kwartaalcijfers, en deze waren allesbehalve bemoedigend.

Hoewel de Amerikaanse autofabrikant haar omzet naar 3,41 miljard dollar zag stijgen, stond daartegenover een verlies van bijna 785 miljoen dollar, omgerekend ruim 600 miljoen euro. Dit is bijna een verdubbeling van de situatie van het eerste kwartaal van vorig jaar. Destijds bleven de verliezen nog op 397,2 miljoen dollar steken. Desondanks houdt Elon Musk voet bij stuk. Volgens hem heeft Tesla geen behoefte aan een geldinjectie.

Voor wat betreft de productie zijn er verschillende problemen te herkennen, met name rondom de Model 3. Tesla heeft inmiddels alweer 450.000 reserveringen voor de auto in de boeken staan, maar kan de aantallen met geen mogelijkheid aan. Volgens Tesla is dit vooral te danken aan de productielijn van de batterijen. De Amerikanen proberen de aantallen geniepig te verstoppen in het officiële document en de aandacht van het probleem af te halen door de cijfers van april erbij te halen, maar zo makkelijk vallen we daar niet voor. In het eerste kwartaal werden er slechts 9.766 Models 3 geproduceerd. Dit terwijl Tesla haar zinnen in datzelfde tijdsbestek had gezet op productieaantallen van 2.500 stuks per week. Zelfs in de afgelopen weken kwam Tesla niet aan haar doelstellingen. In april piekte het merk eens door wekelijks 2.270 stuks aan te tikken. De Amerikanen houden de moed echter hoog en zeggen dit jaar nog wel te proberen 100.000 Models 3 te produceren. Daarnaast willen ze over ongeveer twee maanden tenminste 5.000 stuks per week produceren.

De Model 3 is niet het enige model dat door productieproblemen wordt geplaagd. De Model Y, die volgens Musk pas op zijn vroegst in 2020 (dus niet in 2019) in productie zal gaan, lijkt niet in de beoogde fabriek geproduceerd te kunnen gaan worden. Hoewel Tesla nog even de tijd heeft om te beslissen waar de wagen dan wel geproduceerd gaat worden, kan de bolide momenteel niet rekenen op een thuisoord.