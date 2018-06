Musk vertrouwt in Tesla, koopt voor miljoenen aandelen

De beurswaarde ging na de aanschaf een sprongetje omhoog.

CEO van Tesla, Elon Musk, is al de grootste aandeelhouder van zijn bedrijf, maar heeft zijn positie deze week versterkt. Aan de hand van transacties valt af te lezen dat Musk meerdere aandelen heeft gekocht op 12 en 13 juni.

In totaal gaat het om 72.500 aandelen met een waarde van maar liefst 24,9 miljoen dollar. De koerswaarde ging met 13 procent omhoog en staat voor het eerst sinds maanden weer op gelijke hoogte met begin maart. Tussen april en begin juni had de koers te maken met een dip. Dit was naar aanleiding van een reeks aan slecht nieuws, dat onder andere te maken had met de productie van de Tesla Model 3. Inmiddels gaat het een stuk beter met de productie.

Elon Musk bezit nu in totaal 33,74 miljoen aandelen in Tesla met een totaalwaarde van 11,6 miljard dollar. Eerder deze week werd bekend dat Musk duizenden werknemers zou ontslaan om een gezondere toekomst van zijn bedrijf te realiseren. Tesla en winst maken, gaan we die dag dan ooit nog tegemoet zien? (via Reuters)