Deze Nederlandse AC Cobra is net echt

Dichterbij het origineel kom je niet.

De AC Cobra is en blijft een gaaf ding. De bijzondere jaren ’60-roadster behoort tot de vroege dagen van de musclecar, toen gigantische motoren gewoon nog konden. Het geestekind van Carroll Shelby zette AC Cars op de kaart met één van de meest legendarische sportwagens die er ooit is geweest. Het is daarom een zeer gewilde auto, een originele bemachtigen is alleen uitbesteed aan de écht rijke mensen.

Gelukkig zijn er goedkopere opties. Eén van die opties is zelf klussen, al is dat slechts relatief goedkoop. Je kunt ook naar de replicamarkt toe. Ook daar kun je besparen op de kosten, maar dan rijd je wel een beetje voor paal. Het wordt dus sowieso een kostbare aankoop. Dus doe het dan gelijk goed.

Door in zee te gaan met deze AC Cobra bijvoorbeeld. Het originele bouwjaar 1965 wordt gebruikt en je hebt een arendsoog nodig om de verschillen met de echte te vinden. Dat komt omdat de auto een product is van Superformance, een Amerikaans bedrijf dat ‘Cobreplica’s’ maakt onder licentie van Shelby zelf. De motor is een 7.5 liter grote V8 met 535 pk. Da’s nog eens een dikke bak power!

De prijs is relatief voordelig maar nog steeds niet mals: 95.000 euro. En er hangt toch zo’n zweem overheen van ‘ja, maar het is een neppert’. Mocht je dat niet uitmaken en de Cobra-ervaring het enige zijn wat je interesseert, dan is dit de auto voor jou.