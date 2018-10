Naar welke bijzondere creatie kijken wij eigenlijk?

Zijn ze weer iets van plan, daar bij Toyota?

Ze doen het niet heel vaak, maar als ze iets doen, is het gelijk bijzonder. We hebben het natuurlijk over Toyota en Lexus. Ondanks dat Toyota een van de grootste merken ter wereld is, valt het aantal sportieve modellen van Toyota (en Lexus!) eigenlijk vrij tegen. Het gaat niet om de kwantiteit, maar de kwaliteit, hoor ik u denken. Dat is volkomen waar, want veel sportauto’s van het Japanse concern zijn zeer geslaagd te noemen. Denk aan de Toyota 2000GT, MR2, Celica GT-Four, Supra, GT86 en meest recent de Yaris GRMN. Bij Lexus zijn de sportieve succesverhalen wat dunner gezaaid, maar de IS-F, GS-F en LC 500 spreken zeer tot de verbeelding.

Maar de auto die nog de meest mythische proporties heeft aangenomen is de Lexus LF-A. Deze supersporter kende een langer ontwikkelingstraject (zo’n 10 jaar) dan verkooptraject (4 jaar). Het is een van de meest bijzondere auto’s die gebouwd zijn in dit millennium. De auto wordt lang niet door iedereen begrepen, maar de mensen die dat wél doen, hebben er veel geld voor over. Op dit moment betaal je zo’n 6 tot 8 ton voor een LF-A, afhankelijk qua specificatie. Mocht het de zeldzame Nürburgring-uitvinding betreffen, dan kun je de knip trekken, want die zijn véél duurder.

Het meest opmerkelijke is dat het juist die uitvoering is, die gespot wordt op de, jawel, Nürburgring. De carrosserie is breder gemaakt en er is camouflagefolie aangebracht. Wat is Lexus eigenlijk aan het doen? Zijn ze bezig met een opvolger van de LF-A? Min of meer wel. Nog niet zo lang geleden liet Shigeki Tomoyama weten dat een straatversie van de TS050 raceauto zeker het overwegen waard is, de GR Super Sport Concept was daar een voorbode van.

Als we de geruchten mogen geloven beleeft de nieuwe superauto zijn debuut op de Tokyo Motor Show in 2019. Helaas komt de episch klinkende V10 van Yamaha niet meer terug. Verwacht een (uiteraard) hybride aandrijflijn lijn, net als de Le Mans-winnaar van dit jaar. De GR Super Sport Concept haalde uit de V6 turbomotor en elektromotoren een gezamelijk vermogen 1.000 pk.

Fotocredits: wolfssjrd op AutoJunk.nl