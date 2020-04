Betaald parkeren ook bij natuurgebieden

Betalen om in de natuur te chillen.

Betaald parkeren. dat doen we in stadsgebieden, bij ziekenhuizen, dierentuinen en pretparken. Een middagje naar het bos of een ander natuurgebied kostte meestal niets om te parkeren. Daar komt binnenkort verandering in .

Natuurmonumenten onderzoekt de mogelijkheden om betaald parkeren in te voeren voor natuurgebieden. Dat is niet op de één op andere dag gedaan, dus voorlopig kun je de auto nog gratis kwijt. Er gaat eerst gekeken worden welke natuurgebieden in aanmerking komen voor betaald parkeren. Als betaald parkeren ingevoerd gaat worden mogen Leden van Natuurmonumenten nog wel gratis hun bolide kwijt.

Het parkeertarief voor betaald parkeren bij natuurgebieden zou neerkomen op 1,75 euro per uur. Het maximale dagtarief komt uit op 7 euro. Er is in elk geval al één locatie bekend waar je moet gaan dokken om te parkeren. Landgoed Hackfort in Vorden (Gelderland) is van slagbomen voorzien en hanteert vanaf deze zomer betaald parkeren. De opbrengst van de parkeergelden wil Natuurmonumenten gebruiken om de natuur te onderhouden.

Het kan nog zeker een jaar duren voordat ook andere gebieden betaald parkeren gaan invoeren. Natuurmonumenten zal dit jaar met een beslissing komen over het hoe en waar. Dat kan nog maanden duren.

Natuurmonumenten is niet de enige natuurorganisatie in Nederland. Een andere grote partij is Staatsbosbeheer. Deze organisatie is vooralsnog niet van plan om op grote schaal betaald parkeren te gaan invoeren. (via RTVoost)

Foto via @baidu op Autojunk