Nederlander ontwierp de nieuwe Volkswagen Polo GTI R5

De Dikkertje Dap onder de Polo's komt eraan, ontwikkeld onder leiding van een Nederlander.

De Polo was natuurlijk de troef van de Duitsers in de rallysport. Met de komst van de nieuwe Polo (rijtest) moet er ook een nieuwe R5-versie komen. De eerste schetsen zijn nu de wereld in geslingerd in de vorm van de Volkswagen Polo GTI R5. De nieuwe Polo GTI R5 krijgt de beschikking over een viercilinder turbo met 270 pk, vierwielaandrijving en een sequentiële versnellingsbak. Uiteraard voldoet de R5 ook aan alle door de FIA gestelde veiligheidseisen.

De verantwoordelijkheid voor dit project lag bij Francois-Xavier “FX” Demaison, maar de leider van de ontwikkelingsafdeling is de Nederlander Gerard-Jan de Jongh, die voorheen de race-engineer was van Sébastien Ogier, die viermaal op rij de rijderstitel won in het WRC met de Polo. Overigens is de directeur van Volkswagen Motorsport (Sven Smeets) afkomstig uit België, dus we kunnen gerust zeggen dat er aardig wat invloeden uit de Lage Landen te vinden zijn bij VW Motorsport.

Terug naar de auto: deze zal dus beschikbaar worden voor klantenteams, Volkswagen is geen actief deelnemer meer in het WRC als fabrieksteam. We zijn benieuwd of ze met deze kleine bom de titel kunnen terughalen naar het merk, want die verloren ze aan Ford dit jaar. Tegelijkertijd kan je dit ook zien als de tweede pijler in het customer racing, naast de Golf GTI TCR. Of er ook weer een fijne afgeleide komt voor op de openbare weg, is nog niet bekend.