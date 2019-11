8ste Porsche Experience Center in het hol van de leeuw

De Duitse autofabrikant is van plan een nieuw Experience Center te bouwen. Hier komt 'ie.

Porsche is lekker bezig met het uitbreiden van het aantal Experience Centers. Inmiddels is de bouw van nummer acht begonnen en de Duitsers vestigen dit centrum in het land van pizza’s, espressos, Ferrari’s en Lamborghini’s: Italië.

Het merk neemt geen halve maatregelen. Het moet het grootse Experience Center ter wereld gaan worden. Het centrum komt nabij Autodromo di Franciacorta. Een circuit in Castrezzato. Deze plaats ligt in het noorden van Italië, een goed uurtje rijden vanaf Milaan. De werkzaamheden voor de renovatie van het circuit en de bouw van een klantencentrum op het terrein van 559.000 vierkante meter zullen nog dit jaar van start gaan. Het is de bedoeling dat het geheel in 2021 opent voor publiek.

Via een Porsche Experience Center kunnen bezoekers professionele rijtrainingen ervaren met een auto van het merk uit Stuttgart-Zuffenhausen. Ook kun je naast een instructeur plaatsnemen die je alle hoeken van het circuit laat zien in de nieuwste Porsche-modellen.

Het zevende Experience Center werd eerder dit jaar geopend op de Hockenheimring. Andere locaties zijn Silverstone, Atlanta, Le Mans, Los Angeles en Shanghai.