Porsche onthult speciale editie 718 Cayman GT4

De lekkerste Porsche van het moment, nu nog specialer.

Het is een van de meest puristische en leukste auto’s van het moment: de Porsche 718 Cayman GT4. Het is een auto die bijna geen nadelen kent. Wellicht dat ‘ie in Nederland wat prijzig is dankzij de hoge BPM-uitstoot, maar zelfs met die prijs in het achterhoofd is het een geweldige auto. Althans, als het gaat om een nieuwe sportwagen, zijn er weinig betere manieren om 150.000 euro stuk te slaan.

het is de combinatie van een handbak de gekoppeld is aan een vierliter grote zescilinder boxer zónder turbo’s. Deze motor huilt, jankt en schreeuwt. We gaan niet cliché-matig beginnen over een ‘ziel’, maar dit is wel een auto waar je enorm blij van wordt als je erin rijdt. Naast een straatversie is er ook een raceserie met de 718 GT4. Dit weekend was de seizoensfinale in Hockenheim, waarbij tevens een heus Porsche Experience Center werd gehouden.

Om al deze gebeurtenissen te vieren, onthult Porsche de 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition. De wijzigingen aan de auto zijn enkel optisch, de Sports Cup Edition gaat geen kilometer per uur sneller dan een gewone GT4. Aan de buitenkant kun je de Sports Cup Edition herkennen aan de witte lak, rode striping met het cijfer 15 (het aantal jaar dat de Sports Cup in Duitsland actief is). Verder krijg je standaard zwartgelakte velgen met een rode rand. Daarachter zien we zwarte remklauwen, die normaal gesproken rood zijn.

Het feest gaat verder in het interieur van de 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition. We zien geinige details als rode gordels, rode stiksels en de lichtgewicht schaalstoelen. Bij de bestuurderszijde zijn deze voorzien van rood Alcantara, de bijrijder zit op zwart Alcantara. Verder krijgt de 718 Cayman GT4 Sports Cup Edition diverse badges waarop staat ‘718 Cayman GT4 Sports Cup Edition’ en ‘Porsche 15 Jahre Sports Cup Deutschland’. De auto is vanaf vandaag te bestellen bij de betere Duitse Porsche-dealer.