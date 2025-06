911 Turbo van bekende restomodder heeft 70.000 euro aan upgrades

Je mag flink diep in de buidel tasten om bij een bekende restomodder iets moderns, zoals een Porsche 911 Turbo, te kopen. Wat krijg je dan?

We gaan je niet weer helemaal van A tot Z uitleggen wat restomodders doen, dat zal je inmiddels zelf ook wel doorhebben. Wat altijd opvalt is dat het vakwerk zijn prijs heeft, want voor een beetje bekende namen mag je echt flink veel geld betalen. Ergens wel logisch, want de auto’s worden vaak van voor naar achter verbouwd.

Restomodder doet ‘normale’ upgrades

Een goed voorbeeld is Gunther Werks. Dit Amerikaanse bedrijf specialiseert zich in het restomodden van de Porsche 911, maar dan anders dan Singer en alle anderen die zich storten op de originele 911. Gunther Werks richt zich op de 993-generatie uit de vroege jaren ’90. Net als Singer heb je verschillende derivaten die met moderne know-how helemaal verbouwd worden tot kneiterdikke nieuwe versies.

911 Turbo

Nu wordt duidelijk wat er gebeurt als je Gunther Werks niet vraagt om het oude recept te moderniseren, maar het nieuwe recept gewoon aan te pakken. Eén ding is zeker: Qua prijzen komt het overeen met hun restomod-zaken: alle upgrades bij elkaar kosten omgerekend zo’n 69.000 euro. Bovenop een 911 Turbo die je al ergens tussen 200.000 en 250.000 euro kost. En wat krijg je dan? Nou, dit.

Vorsteiner

Om mee te beginnen: Gunther Werks heeft de handen ineen geslagen met Vorsteiner. Die laatste hebben de velgen verzorgd. Het zijn gesmede magnesium velgen die ‘net zo passen als de velgen van Porsche zelf’. Mag ook wel, want die velgen alleen al kosten 14.689 euro. Daar kan je bijna een tweedehands 911 996 van kopen.

Eigenlijk roept alles hetzelfde gevoel op. Ja, het is allemaal vervaardigd uit echt koolstofvezel wat volgens Gunther Werks voorzien is van een speciaal materiaal dat 30 procent sterker is dan ‘normaal’ koolstofvezel. Dus het is goed spul. Ook hoef je nergens te boren of te lijmen: er wordt gebruik gemaakt van alle punten die Porsche klaar heeft gemaakt om upgrades aan toe te voegen. Denk aan Aero Kits of Sport Design-pakketten.

Dat alles neemt niet weg dat je 8.767 euro betaalt voor een voorsplitter (of 11.699 euro voor de versie met ‘vleugeltjes’ voor de wielkasten), 3.894 euro voor omlijstingen voor de inlaten voorop en aan de zijkant, 5.843 euro voor zijskirts, 10.716 euro voor een diffusor en 11.690 euro voor een spoiler. Het is dus een beetje hetzelfde als een Gunther Werks 993: sowieso vakwerk, maar het mag wat kosten.

Gunther Werks brengt deze set uit onder het ‘submerk’ GW9. Bedoeld dus om de know-how van gemodificeerde 993’s naar moderne Porsches te brengen. Alles bij elkaar opgeteld is het een flinke som, maar je mag ook losse onderdelen kiezen.