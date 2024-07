Porsche 911 Turbo cabrio crasht met ruim 300 kilometer per uur

Deze Porsche 911 Turbo ging meermaals over de kop na een crash met 300 kilometer per uur. De twee inzittenden zijn gewond maar leven nog.

Kneiterhard knallen in een supercar is natuurlijk een goede manier om het hoofd even leeg te maken. Het mag alleen op de meeste plekken ter wereld niet. Ook niet in Idaho. Maar gelukkig is er nog het goede doel en een politiemacht die daar wel aan mee wil werken. Zo ontstonden de Sun Valley Tour de Force high-speed time trials. Een evenement waar autoliefhebbers onder toeziend oog van de lokale sheriff hun auto’s de sporen kunnen geven op een afgesloten stuk snelweg.

Het evenement is een belachelijk succes. In 2019 werd 16.000 Dollar opgehaald. Vorig jaar was dat al 600.000 Dollar. Dit jaar is zelfs het miljoen aangetikt. Al die monnie gaat naar The Hunger Coalition. Een win-win dus. Rijke benzinehoofden kunnen zich even uitleven. Publiek geniet ervan en arme mensen krijgen voedsel op hun bord.

Helaas ging het dit jaar voor het eerst mis op de laatste dag van het evenement. Er komt inmiddels een eclectische mix van hot-rods, klassiekers en Europese hypercars op het evenement af. En een van de deelnemers was een duo in een Porsche 991.2 Turbo cabrio.

De run op hoge snelheid ging goed, maar vlak na de finish is op beelden te zien hoe de auto op zeer hoge snelheid ‘rechtsaf’ slaat. Daarna maakt de Porsche meerdere salto’s. Het is ongelooflijk om te bedenken dat iemand dat kan overleven. Maar beide inzittenden zijn (zwaar) gewond doch levend naar het ziekenhuis gebracht. Wat helpt is dat zij een helm op hadden. Details over hun toestand worden verder uit privacy-overweging netjes niet gedeeld.

Of dit nu ook het einde betekent van het evenement voor de toekomst is nog niet bekend. Hopelijk valt het mee met de fysieke schade van de inzittenden…