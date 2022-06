Alpina Coupé S is Supra van Alpina

De Alpina Coupé S is precies wat de wereld nu nodig heeft.

De Toyota GR Supra is een heel erg gave auto. Een zes-in-lijn, achterwielaandrijving en sindskort ook een handbak! Wat wil een mens nog meer? Nou, een mens wil altijd meer. Nu zijn er zat getunede Supra’s op deze aardkloot. Sterker nog, het model was nog niet eens droog van de spuitcabine en in Japan schroefden ze er al grotere wielen, bodykits en turbo’s op.

Maar in de meeste gevallen was het idee erachter hetzelfde. Allemaal heel veel heftiger. Dat terwijl je misschien liever een auto wil die op alle punten juist verfijnd is en toevallig een beetje sneller. Die auto moet de Alpina Coupé S zijn en dat is de auto die je op de afbeeldingen ziet! Is het een echte? Nou, nee. Het zijn illustraties van Abi Melec Design.

Alpina Coupé S

Natuurlijk is de combinatie Toyota en Alpina een beetje een vreemde. Natuurlijk, er zijn ook AMG Mitsubishi’s geweest, maar dit gaat toch een stap verder. Of niet? Want zo kijkend op de afbeeldingen klopt het wel.

Die Alpina Classic-wielen staan eigenlijk geweldig onder de Supra. Het zijn stiekem wat oudere velgen die BMW voor het laatst op de E46 en E39 aanbood. Maar de old-school-look past wonderwel bij de modern ogende Supra.

De bodykit is bijzonder subtiel, uiteraard met een Alpina-lip onder de voorbumper. De kleuren (met name dat blauw en groen) geven de Alpina Coupé S een echte Alpina-vibe. De gele koplampen zijn een leuke touch.

Logo op de neus

Enig smetje: het Alpina logo op de neus. Alpina’s hebben dat namelijk niet, maar gewoon een BMW-logo. Maar ja, je kan onmogelijk een BMW-logo op een Supra plakken, nietwaar? Overigens is het idee van een BMW-tuner en een Supra niet. Zo leveren AC Schnitzer, Manhart en Dähler ook onderdelen voor de Japanse coupé.

Dus dan is het woord nu aan jullie: moet Alpina dit stiekem niet gewoon gaan maken? Met de S58 motor uit de B3 S met 483 pk en 730 Nm heb je met deze Alpina Coupé S een perfect topmodel, toch? Laat het weten, in de comments!

Fotocredits: abimelecdesign via Instagram,