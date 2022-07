Dít is de duurste Toyota van Marktplaats

Toyota, GR-logo, duurste van Marktplaats: dat moet wel een Supra zijn. Toch?

Toyota verwent ons. Waar het merk een nogal stoffig imago had in recente jaren (helemaal in Europa), is het momenteel weer helemaal aan. Met dank aan bijvoorbeeld Gazoo Racing (GR) zijn er weer voldoende leuke modellen beschikbaar. Ook blijft Toyota steevast hun oude modellen updaten. Dat geldt ook voor de Land Cruiser.

Duurste Toyota van Marktplaats

Want vrij recent is de Toyota Land Cruiser weer grondig vernieuwd en de derde generatie (300) gaat een aantal markten weer onveilig maken. Voornamelijk de Aziatische markt, want de VS slaat ‘ie bijvoorbeeld over. Ook in West-Europa krijgen we het apparaat niet te zien, waarschijnlijk omdat we het niet nodig hebben en te duur is. Toch staan er warempel twee exemplaren op Marktplaats, waarvan dit de duurste is – en dus ook de duurste Toyota van Marktplaats is.

Land Cruiser GR Sport

Het GR-logo’tje was een beetje gemeen, want Toyota bouwt natuurlijk geen GR Land Cruiser. Wel deze GR Sport, al moeten we eerlijk zeggen dat Sport een beetje ambitieus verwoord is. Het ding ziet er namelijk nog steeds uit alsof ‘ie buiten de gebaande paden moet gaan treden. Zie het dus vooral als een goed uitgeruste Land Cruiser, want je krijgt heel wat opties mee. Ook krijg je de 3.5 liter grote V6 voorin, die een zeer nette 469 pk op de weg zet. Schakelen gaat automatisch via een automaat met tien versnellingen.

Kopen

Een goed exemplaar van de Land Cruiser dus, maar deze duurste Toyota van Marktplaats laat zien waarom – helemaal wij in Nederland – de Land Cruiser als verboden fruit mogen beschouwen. Dit pretpakket kost namelijk 159.995 euro. En ja, dat is ex-BTW en BPM, al biedt de verkopende partij aan dat ‘ie omgebouwd kan worden voor gebruik op grijs kenteken. Particulier mag je rekenen op bijna 220.000 euro. Niet voor de poes, dus. Wel krijg je een auto die zo nieuw is dat het cellofaantje nog op het navigatiesysteem is, dus stiekem is dit gewoon een manier om een hagelnieuwe Land Cruiser hier te krijgen. Wie is zo gek te krijgen? Die kan terecht op de advertentie van de duurste Toyota op Marktplaats.