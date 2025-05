960 km bereik voor de Lucid Air #test

Bijna DUIZEND kilometer actieradius in een EV, waarom zou je nog een stinkdiesel willen rijden?

Je zou bijna denken: als het met Lucid niet lukt, dan is de EV echt ten dode geschreven. De specificaties van de Lucid Air waren al spectaculair, maar de Amerikanen hebben zeker niet stil gezeten. Voor modeljaar 2025 zijn er diverse updates doorgevoerd die jullie moet verleiden een Lucid te gaan rijden.

De markt voor prijzige EV’s zuigt

Leuker kan ik het niet maken. In het topsegment is afschrijving überhaupt al van een andere orde. Zeker op de “meer praktische” auto’s uit het topsegment, voor gelimiteerde sportauto’s geldt weer een hele andere dynamiek.

We werden deels op het verkeerde been gezet door de Model S. Die bleef in eerste instantie redelijk zijn waarde houden, dat was het moment dat zelfbenoemde EV-guru’s verkondigden dat elektrische auto’s exceptioneel goed hun waarde zouden houden. Inmiddels weten we het beter, ze schrijven veel harder af. Dat maakt het verkopen van een elektrische auto met een hoger prijskaartje lastiger.

De doelgroep die de pinpas zou moeten trekken, heeft de keuze om dat niet te doen. Laat me dat even toelichten: het plebs die bij gods gratie een leaseauto mag rijden, moet van de baas elektrisch rijden. Vanuit de EU worden bedrijven gedwongen om lief te zijn voor het milieu en de Nederlandse overheid doet daar nog een schepje bovenop. Met jouw elektrische auto haalt jouw CEO zijn vette bonus ook nog eens makkelijk binnen, maar dat geheel terzijde.

Als je echter zelf de poeplap moet trekken voor een nieuwe auto, dan wegen de nadelen van elektrische auto’s veel zwaarder. Dus loopt het niet storm met de verkopen van de i7, de heerlijke Taycan, EQS, Model S en deze Lucid Air. Het maakt niet eens zoveel meer uit of je een echt goede EV bouwt.

Van een kwart miljoen tot slechts 88k

Toen we in 2023 voor het eerst in de Lucid Air mochten rijden, hadden ze alleen de vrij dure versies. Dat maakte het nog lastiger, maar inmiddels heeft Lucid een heleboel nieuwe versies geïntroduceerd.

Wellicht de meest kansrijke is de meest voordelige, de 88.900 euro kostende Lucid Air Pure. Die heeft achterwielaandrijving en de kleinste batterij (die alsnog 88 kWh groot is), maar de specificaties zijn echt prima. In de WLTP-testcyclus haalt de Lucid Air Pure een actieradius van 747 kilometer. In de praktijk moet een kleine 500 kilometer te doen zijn, dus waar hebben we het nog over.

De Lucid Air Pure is een achterwielaandrijver en heeft 430 pk te vergeven. Dat is goed voor een topsnelheid van net geen 200 km/u en een sprint naar de 100 in 4.7s. We krijgen hetzelfde gevoel als bij de Taycan en e-tron GT: dit is al prima, alles erboven wordt overkill.

Drie motoren met 1.251 pk

Jij vond de Model S Plaid en Taycan Turbo GT al overdreven? Berg je dan maar voor de Lucid Air Sapphire. Die gaat er nog even vol overheen, met een fraaie configuratie voor de aandrijflijn.

Op de vooras blijft het eenvoudig, daar zit slechts één motor. De achterwielen krijgen echter ieder een eigen motor en dat maakt interessante dingen mogelijk met bijvoorbeeld torque vectoring. Wil je je auto scherper laten insturen naar rechts, dan stuur je meer koppel naar de motor linksachter. De Maserati Granturismo Folgore heeft het ook en dat zorgt voor een vermakelijk weggedrag.

Totaal heeft de Lucid Air Sapphire overigens 1.251pk en 1.940 Nm beschikbaar. De sprint naar de 100 kan ermee in een tel of twee gefixt zijn, maar daarvoor moet het asfalt al lekker stroef of plakkerig zijn. De topsnelheid is 330 km/u, waarbij ik benieuwd ben naar het verbruik op die snelheid.

Gelukkig heeft de Sapphire een nogal grote accu: deze is 118 kWh groot en opereert op meer dan 900 volt. Dat maakt snelladen tot 300 kW mogelijk, waarna je op een volle accu er theoretisch weer 694 kilometer tegenaan kan.

Nog wat leuke cijfers: de kwart mijl doet de Lucid Air Sapphire in 8,95s en dan rijd je al 253 km/u. In iets meer dan 400 meter he. Dit is echt geen auto die je aan een puber wilt meegeven die net zijn rijbewijs heeft gehaald. Het kost dan ook wel wat, 255.000 euro. De kennismaking met dit kanon laat echter nog op zich wachten, maar benieuwd zijn we wel.

Bijna 1000 kilometer range voor de Lucid Air

Gelukkig hoefde ik tijdens de test van de Lucid Air niet te proberen hoeveel kilometer die echt haalt. Met 100 km/ op de rechterbaan is niet bepaald mijn hobby en wellicht ook wel een reden dat veel kopers in deze klasse nog voor een lekkere benzine gaan.

De Lucid Air Grand Touring heeft de grote batterij van 118 kWh die ook weer op meer dan 900 volt opereert. Met de kleinste, 19 inch velgen haalt de Air Grand Touring tot 960 km in de WLTP-testcyclus. Overigens ben je met 21” velgen zomaar meer dan 100 km range kwijt. Eigenlijk niet doen dus, vooral omdat kleinere wielen vaak ook meer comfort bieden. En je bespaart geld. Waarom kiezen mensen überhaupt nog voor die achterlijk grote wielen?

Met een theoretische actieradius van 960 km, moet in de praktijk royaal meer dan 600 km moeten redden. Dan ben je inmiddels echt aan koffie of een plaspauze toe, dus dat is geen issue. Aangezien de Lucid Air tot 300 kW DC kan snelladen, ben je ook snel weer op pad. Enigszins eigenwijs communiceren ze geen 10-80% tijd, maar hebben het over de tijd die je nodig hebt om 400 km WLTP aan actieradius te tanken en dat is een minuut of 16.

Genoeg actieradius dus en de Lucid Air Grand Touring bleek tijdens de test ook zo bloedsnel dat je maar zelden meer dan 50% van het vermogen gebruikt. De twee motoren mogen namelijk 819 pk over voor- en achteras verdelen. Volledig zonder drama accelereert de Air Grand Touring in 3.2s naar de 100. De topsnelheid kon ik in de bergen rond Marbella niet verifiëren, maar het zou 270 km/u moeten zijn.

Meer een limousine dan een sportsedan

Het comfort is op orde en de verschillende versies van de Lucid Air sturen prima. De remmen voelen fijn aan, zelfs bij lange afdalingen werden accu noch de ouderwetse schijfremmen te warm. In deze klasse mag je ook verwachten dat er echt comfort aan boord is, en dat biedt de Air ook. Van die gemene plastic drempels neemt de Air bijna alsof ze er niet zijn.

Enige punt van kritiek kan zijn dat de Lucid Air wel snel is, maar niet heel spannend om te rijden. Het buitenste voorwiel krijgt het al snel wat zwaar en op het gas laat de Air zich amper neutraliseren. Het is veilig, maar ook een tikje braaf.

Prijs en conclusie Lucid Air test 2025

Onbekend maakt onbemind. Behalve als je in de buurt van de Lucid dealer in Hilversum woont, zie je vrijwel nooit een Air rijden. Als je dan ook nog in een lastig segment opereert, dan gaan de verkopen niet direct crescendo.

De Lucid Air Grand Touring is er vanaf 132.900 euro. Het is een klap geld, maar je krijgt dan een uniek goede EV met 960 km range. Range anxiety is verleden tijd. Overigens doet de Lucid Air Pure met een range van 747 km en een prijskaartje van 88k het ook niet slecht….