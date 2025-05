ABT maakt een hele lekkere S5 Avant met 440 pk

Zet maar voor de deur, deze ABT Audi S5.

Ben jij er al aan gewend? Het feit dat wat ooit de Audi A4 Avant was we nu A5 moeten noemen. De voorlopig lekkerste is de S5. Met die romige 3.0 V6 TFSI. Deze editie in Nederland importeren gaat je inclusief BTW en BPM ongetwijfeld meer dan een ton kosten, maar lekker is ‘ie wel.

ABT doet er nog een schepje bovenop en maakt de Audi S5 tot een heel aantrekkelijk pretpakket. De zwarte looks zijn misschien wat saai, maar je mag natuurlijk zelf een invulling geven aan de ideale specificatie. ABT geeft enkel het voorzetje.

De S5 Avant heeft standaard 367 pk aan boord. ABT geeft de gezinsbeuker een flinke upgrade waardoor het vermogen stijgt naar een aangename 440 pk. Het koppel stijgt met 50 Nm naar een totaal van 600 Nm. Een vermogen waarmee de inhaalacties nét even wat veiliger gaan. Uiteraard.

Het blijft niet alleen bij een motorupgrade voor de Audi S5. De bekende Duitse tuner voorziet de S5 Avant ook van een aero pakketje. Dit bestaat uit een subtiele maar effectieve voorspoiler, luchtinlaten en een dynamische achterspoiler. Vier matzwarte ABT-uitlaten van roestvrij staal met een diameter van 102 mm vallen misschien nog wel het meeste op.

Qua onderstel kiest ABT voor sportievere veren die de S5 met 25 millimeter verlagen. Dit verbetert de wegligging, maar het ziet er vooral gewoon een stuk dikker uit. Al die moderne auto’s staan toch veel te hoog op de poten. Is onze bescheiden mening. Je kunt tegenwoordig een kind kwijt in de ruimte bij de wielkasten.

Kers op de aardbeivlaai zijn 20-inch ABT Prime velgen in glanzend zwart, voorzien van 245/35 banden. Nogmaals het is heel veel zwart allemaal, dat zeker. Dus geef er vooral je eigen invulling aan.

In het interieur zijn er ABT verlichte instaplijsten te vinden, net als een unieke start-stop knop en vloermatten waarbij het ABT-logo natuurlijk niet mag ontbreken.

Het volledige ABT-pakket kost in Duitsland €14.900, exclusief montage en TÜV-keuring. Aangezien de Audi S5 toch al enorm duur zou zijn op gele platen kan deze ABT make-over er ook nog wel bij. Nietwaar?