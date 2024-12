Haha: elektrische auto heeft ‘diesel’ als naamplaatje

Er zit een bijzondere reden achter deze diesel Lucid.

Vervelen rijke lui zich de laatste tijd zo erg? Niet lang geleden kwam collega @RubenPriest al een Porsche 911 S/T tegen, waarvan de eigenaar bijzondere extraatjes liet toevoegen. Nu verschijnt deze elektrische Lucid Air met het woord diesel op de neus op mijn scherm. Wie doet zoiets? Het antwoord: Shaquille O’Neal. Wat ook bijzonder is: de brandstof op de voorkant is misschien niet eens het vreemdste aan deze EV.

De oud-basketballer toont zijn nieuwste aanwinst op Instagram. Wat direct opvalt, is dat de Air geen vier, maar twee deuren aan de zijkant heeft. Dat heeft alles te maken met de lengte van Shaq. Met 2,16 meter is het toch lekker als je je stoel wat verder naar achteren kan zetten. Daarom heeft de beroemde tuner West Coast Customs de sedan omgebouwd tot een coupé. Ziet er geweldig uit. Lucid, kijken jullie mee?

Zoals Shaq wel vaker doet bij zijn auto’s, is het Superman-beeldmerk duidelijk terug te vinden. Deze keer op de wielmoeren. Daarnaast koos O’Neal voor deze paarse kleur omdat ie in dezelfde kleur ook al een Rolls-Royce Cullinan heeft.

Waarom diesel op de Lucid?

Oh ja, het woord diesel op de neus van de Lucid Air. Die liet Shaq aanbrengen als referentie naar zijn DJ-naam, DJ Diesel. Lezers van mijn generatie zien nu de meme voor zich waarin O’Neal achter een draaitafel zit met een koptelefoon bovenop zijn kale bolletje.

Wat voor Air O’Neal precies heeft besteld, weten we niet. Aangezien hij Shaq niet bepaald gierig is, zou het goed de Air Sapphire kunnen zijn 1.251 pk, een 0-100-tijd van twee seconden en een topsnelheid van 330 km/u. Deze uitvoering gaat in Nederland voor minimaal € 255.000,-.

Foto: Instagram / Shaq