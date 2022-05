Helaas: je kunt dit jaar niet meer naar de Dutch GP

De kaartjes voor de zaterdag en zondag van de Dutch GP zijn nu écht uitverkocht.

In de aanloop naar de Dutch GP is er het nodige gezeik geweest, maar uiteindelijk was het één groot succes. Max kwam, zag en overwon, de zon scheen en maar twee derde van de bezoekers mocht komen. Daardoor waren er geen helse opstoppingen. Kortom: een topweekend.

Dit jaar gaan we het weer dunnetjes over doen met z’n allen, nu gewoon met volle capaciteit. Gelukkig doet Max Verstappen ook dit seizoen gewoon weer mee voor het kampioenschap, dus als het meezit gaat hij weer triomferen.

Dan nu het slechte nieuws: je kunt er niet meer bij zijn. Als je er wel bij had willen zijn had je natuurlijk ook al lang tickets bestelt. Maar voor de late vogels: de tickets voor de Dutch GP zijn nu echt op. Dat laat de organisatie vandaag weten.

Daarmee heeft het eigenlijk nog lang geduurd, want de weekendkaarten voor de Dutch GP waren in november vorig jaar al uitverkocht. Inmiddels zijn ook de hospitality-arrangementen voor alle drie de dagen uitverkocht. Daarmee zijn alle tickets voor de zaterdag en zondag vergeven.

Voor de vrijdag zijn er nog wél een paar kaarten beschikbaar. Dat is je laatste kans om dit jaar nog wat mee te krijgen van het racefestijn. Daarvoor moet je bij de Jumbo zijn. De toko van raceliefhebber Frits van Eerd, al sinds jaar en dag sponsor van Max, biedt de laatste kaarten aan. Met 50% korting zelfs, maar dan moet je wel bepaalde actieproducten kopen. Maar die weten mensen vast wel te vinden.