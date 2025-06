Zelfs Ferrari kan klanten niet warm laten lopen voor een EV

Ook Ferrari wijzigt de plannen.

EV’s in het topsegment zijn heel lastig te slijten, zoveel is inmiddels wel duidelijk. Maar als er nu één merk is wat dit zou kunnen is het Ferrari. Zij hebben hun klanten volledig in hun broekzak. Als klanten een elektrische Ferrari moeten kopen om in aanmerking te komen voor de volgende special edition, dan doen ze dat gewoon. Toch is het ook voor Ferrari een lastig verhaal.

Dat bleek al uit het feit dat de eerste elektrische Ferrari uitgesteld lijkt te worden. Deze komt waarschijnlijk niet meer dit jaar, maar pas volgend jaar. Het uiterlijk van deze auto is ook nog in nevelen gehuld. Tot nu toe hebben we alleen een mule gezien met de koets van een Maserati Levante. Als het goed is krijgen we dit jaar nog wel de eerste technische details te horen.

Ferrari heeft intussen al plannen voor een tweede EV, maar ook die auto is uitgesteld. Reuters heeft van insiders vernomen dat dit model op de lange baan is geschoven. Deze auto zien we op z’n vroegst pas in 2028 verschijnen.

De reden voor dit uitstel laat zich raden: gebrek aan vraag. Gezien de matige interesse in dit soort auto’s voelt Ferrari zich niet genoodzaakt om haast te maken met hun volgende EV. Maar hij gaat er wel komen, want ook Ferrari zal vroeg of laat de verbrandingsmotor vaarwel moeten zeggen. Hoe tragisch dat ook is.

En hoe zit het met de concurrentie? Die hebben ook geen haast. De elektrische Lamborghini komt bijvoorbeeld pas in 2029 en een elektrische Aston Martin gaat er voor die tijd evenmin komen. Maserati heeft al wel de GranTurismo Folgore, maar de elektrische MC20 hebben ze geschrapt. Iedereen ziet dus in dat de markt nog niet rijp is voor elektrische supercars.

Bron: Reuters

Foto: @elindewilde, via Autoblog Spots