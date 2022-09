Nyck de Vries sowieso NIET naar Alfa Romeo

Helaas, Nyck de Vries kan sowieso niet naar Alfa Romeo in de F1. Daar is nu iemand anders bevestigd.

De stoelendans van 2022 is een beetje een vreemde. Tegenwoordig hebben coureurs contracten voor behoorlijke lange periodes. Dat zorgt ervoor dat er weinig verschuivingen zijn. Om de stoelendans 2022 een beetje spannend te houden, houdt niet iedereen zich aan de contracten.

Toen Alonso de overstap naar Aston Martin bekendmaakte, had Alpine niet het juiste contract voor Oscar Piastri, die nu naar McLaren gaat. Dat stoeltje was dan weer vrijgekomen doordat McLaren zich niet aan het contract houdt en Daniel Ricciardo een jaartje eerder op straat zet.

Alfa coureur voor 2023

De muziek van de stoelendans is dus inmiddels afgelopen dus haasten de coureurs zich om een plaatsje voor 2023 te vinden. Dat is Zhou Guanyu gelukt! Hij blijft namelijk bij Alfa Romeo. Dat maakt Alfa Romeo F1 Racing Team Orlen (je weet wel, wat vroeger Sauber was) bekend. De Chinese coureur beleeft dit jaar zijn rookie-season.

Dat heeft hij redelijk goed ingevuld. In de eerste race pakte hij al punten. Vervolgens is het een beetje hit-and-miss. Hij heeft in de eerste 16 races 6 punten gehaald.

Zhou heeft ook best veel pech gehad tijdens de races, terwijl teammaat (en geweldige vent) Valtteri Bottas juist best veel gelukt heeft (en 59 punten). Het verschil is niet zó groot als de punten laten zien. In het kwalificatieduel staat het 11-5 voor Bottas.

Enfin, voor Alfa Romeo een reden om door te gaan met Guanyu. Nu zullen jullie denken: Ja, omdat hij Chinees is! Dat is een logische gedachtegang, maar gek genoeg zijn er weinig extra Chinese sponsoren bij gekomen. Dus het is niet zozeer ‘het geld’.

Wel zorgt Zhou ervoor dat de sport in zijn thuisland populairder wordt. Extreem veel vertrouwen in Guanyu is er ook weer niet, want hij krijgt slechts een aanstelling voor 1 jaar. Dat is nog altijd beter dan géén contract, maar er is wel een duidelijk signaal dat men verbetering van 2022 wenst.

Nyck de Vries niet naar Alfa, dus. Wat nu?

Voor mensen die Nyck de Vries een warm hart aandragen is duidelijk dat Alfa Romeo geen optie is voor de Fries. Nu was Alfa Romeo ook zeker niet de grootste kans voor De Vries om Formule 1 te halen.

Er zijn nog een paar plaatsjes beschikbaar. Bij Haas is Schumacher nog niet vastgelegd. Ook is er een plaatsje naast Esteban Ocon beschikbaar bij Alpine. De kans bestaat dat die positie opgevuld gaat worden door Pierre Gasly, waarmee De Vries in beeld komt voor een plaats bij AlphaTauri.

Helemaal nu Colton Herta daar sowieso niet naartoe gaat. Tenslotte zoeken ze bij Williams nog een vervanger voor Nicholas Goatifi, die na dit seizoen vertrekt bij het team uit Grove.

