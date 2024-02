A45S 4Matic Special Edition gaat in 3,9 tellen te hard op de A12

De A45S 4Matic Special Edition heeft aan vermogen en grip geen gebrek. Aan aandacht ook niet, trouwens!

Wat was die Ford Transit MS-RT van vorig artikel dik, hè? Zo’n knalgroene tint werkt eigenlijk op elke auto. Net hadden we dus Fords besteller c.q. bestseller, voor nu is het tijd voor een eveneens knalgroene auto. Dit is namelijk de Mercedes-AMG A45S 4Matic+ Limited Edition!

Nu komt de naam Limited Edition heel erg vaak voor en meestal is het niet iets bijzonders, maar vandaag wel! Het meest in het oog springende element is de lakkleur: Green Hell Magno. Deze zijdematte tint kennen jullie natuurlijk nog wel van de Mercedes-AMG GT R:

A45S 4Matic Special Edition

Bij AMG dachten ze: “dat kan wel iets opvallender” en ze voegden de daad bij het woord. Want naast de knalgroene matte lak zijn er ook stickers gebruikt. Er zijn zwarte én gele accenten. Die zijn er ook voor de 19 inch gesmede velgen.

Het geheel komt niet relaxed, rustig en stijlvol over. Aan de andere kant: het is absoluut niet saai! En zeker zo’n compacte sportieve Mercedes die de jeugd aanspreekt, kan het best goed hebben.

Naast de bijzondere kleur en stickerset, krijg je drie pakketten standaard bij de A45S Limited Edition. Zo is het Night Package standaard, waarmee veel chromen delen hoogglans zwart zijn. Ook zijn de ramen een tint donkerder. Ook Night Package II is aanwezig, alsmede het AMG Aerodynamicapakket. Dat behelst onder andere de voorspoiler en die enorme achtervleugel.

Techniek en prijzen

In technisch opzicht is het dezelfde superdikke Hyper Hatch van Mercedes. Dat betekent een viercilinder turbomotor die goed is voor 421 pk, meer dan de vijfcilinder van de Audi RS3 eruit perst. Standaard heb je op deze super-A-Klasse een negentraps automaat met dubbele koppeling en 4Matic-vierwielaandrijving. Daarmee katapulteer je in 3,9 tellen naar de 100 km/u en is de topsnelheid begrensd op 270 km/u.

Wil jij dit ook op jouw A45S? Dan moet je er eentje bestellen, het is logischerwijs niet te retrofitten. In Duitsland kost het pakket 14.800 euro, verwacht een soortgelijk bedrag in Nederland nodig te hebben. Het mag dan wel een Special Edition zijn, het is geen Limited Edition. Je kan het pakket namelijk gewoon tot het einde van 2024 bestellen. In Nederland kost de reguliere A45S 4Matic+ precies 113.931 euro, dan moet je er nog een Special Edition van maken.

