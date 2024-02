Wat is de ideale auto voor een 15 miljoen kostend nummerbord?

De eigenaar van één van het duurste kenteken ter wereld heeft ‘m op een auto geschroefd. Aan welke auto denk je dan?

De discussie rondom gepersonaliseerde kentekenplaten laaide laatst weer op nu het in Nederland weer op tafel ligt. Hoe het bij ons zou gaan werken is nog niet bekend, maar we denken dat het een systeem zou worden à la België. Waar je een vast bedrag betaalt voor een kenteken. Een systeem zoals in het VK of bijvoorbeeld Dubai, waar kentekens onderling geruild kunnen worden met veilingen en doorverkoop, denken wij niet. Verwacht dus niet dat het kenteken ‘1’ in Nederland voor miljoenen in een veiling opduikt.

P7

In Dubai gebeurt dat dus wel en recent is het duurste kenteken ooit geveild. Iemand heeft een grove 15 miljoen dollar betaald voor een kenteken. En dan niet kenteken 1, die meestal voor de sjeiks gereserveerd is, maar kenteken ‘P7’. Met een kleine P en een grote 7. Dan komt het volgende probleem: welke auto is het ‘waard’ om zo’n peperduur kenteken op te schroeven? Nou, misschien wel de meest Dubaise auto ter wereld.

Mansory Cullinan

Deze Mansory Rolls-Royce Cullinan. De Zwitserse tuner noemt het de ‘Linea D’Oro’ en die kun je kennen. Wij hebben er namelijk al eens over geschreven. Dingen die opvallen: het exterieur in een turquoise kleur die overloopt in zwart. Inclusief grote velgen, bodykit en veel forged carbon. Tsja, het zou je ding maar zijn.

Overigens heet ‘ie Linea d’Oro vanwege het feit dat er stukjes bladgoud in het koolstofvezel zitten verwerkt. Dat strekt zich ook uit over het interieur. Het is dus wel het toonbeeld van extreem rijk zijn.

En zo is het ineens de perfecte auto om een kenteken van 15 miljoen dollar op te schroeven. Deze Mansory Rolls-Royce Cullinan zal namelijk ook niet goedkoop geweest zijn. Perfect, op een hele Dubaise manier dan.