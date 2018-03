Aandeelhouders stemmen in met bonus voor Elon Musk

Iedereen verdient wel een cadeautje op zijn tijd, vooral de man die Tesla op de kaart heeft gezet.

Goed, er is misschien bij deze zaak sprake van meer dan een cadeautje, maar het komt erop neer dat de geldtoevoer van Elon Musk wel eens bizar grote vormen kan gaan aannemen. Een deal tussen Tesla en de aandeelhouders van het merk zorgt ervoor dat Musk uiteindelijk een lekker hoog geldbedrag op zijn rekening mag laten storten.

De deal werkt vrij simpel: Tesla wordt, zoals bekend, voor een groot deel ondersteund door aandelen. Die aandeelhouders willen graag dat het merk Tesla niet instort als een kaartenhuis en stimuleren het merk om te groeien. Bij een ‘mijlpaal’ in bedrijfswaarde krijgt Elon van de aandeelhouders een bonus.

In eerste instantie krijgt Musk een optiepakket dat nu 2,6 miljard waard is. Die opties mag hij echter pas (deels) verzilveren bij de zogenoemde mijlpalen. Tot die tijd krijgt hij GEEN salaris en GEEN bonus, zo meldt CNBC.

Als Musk alle mijlpalen/doelstellingen haalt, dan is het pakket opties uiteindelijk 55 miljard waard. Op dat moment zou het bedrijf een marktwaarde van 650 miljard hebben, dus dan heeft Elon goed zn best gedaan. Gezien de huidige marktwaarde van “slechts” 52 miljard is er nog even te gaan.

De aandeelhouders geven dus groen licht, dat betekent echter niet dat iedereen dit een goed plan vindt. Adviseurs Glass Lewis en International Shareholder Services (ISS) zien beren op de weg. Het gaat een duur grapje worden namelijk, daarvoor hoef je alleen maar te kijken naar de grote bedragen die eerder genoemd zijn. Ook is er een risico dat het plan andere aandelen of aandeelhouders benadeelt. Een ander argument wat ISS aanhaalt is dat Tesla zo’n impuls niet nodig heeft om te groeien op de aandelenmarkt. Daar hebben ze eigenlijk ook wel gelijk in, maar het houdt Elon en Co niet tegen. Nog steeds hopen we dat 2018 het jaar wordt waarin we massaal Model 3 kunnen rijden, iets wat noodzakelijk lijkt om Tesla in leven te houden. En zo’n aandeelmatige boost kan daar hopelijk aan bijdragen.

P.S. ik neem geen verantwoordelijkheid voor de headerfoto, het is een authentieke fotosoep door natuurlijk niemand anders dan @Jaapiyo.