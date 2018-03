Bonus! Porsche-werknemers krijgen weer extra zakcentje

Een gulle gift uit Stuttgart.

Dat Porsche zijn werknemers extra beloont, begint op een jaarlijkse traditie te lijken. Nadat vorig jaar 21.000 medewerkers in aanmerking kwamen voor een mooie bonus (9.111 euro, lees HIER), profiteren nu 23.000 arbeidslieden van Porsches succes. Ieder krijgt 9.656 euro extra op zijn/haar bankrekening gestort, lekker! Maar waar bestaat die bonus precies uit?

Porsche verklaart: 8.600 euro is voor de ‘uitzonderlijke’ prestaties van het personeel. Daar komt nog eens 700 euro bovenop als bijdrage aan de pensioenregeling. Tot slot blijft er 356 euro over en dat is de reden van de Porsche 356, die dit jaar zijn 70ste verjaardag viert. Best bijzonder dat ze dit jubileum gebruiken voor een bonus…

Het mag duidelijk zijn dat het lekker gaat in Stuttgart, en de personeelsbonus is daarvan het resultaat. In 2017 leverden de Duitsers 246.000 exemplaren af, een toename van 4% als we de resultaten van 2016 erbij pakken. De omzet bedroeg 23,5 miljard euro, wat 5% meer is dan een jaartje eerder. Kortom, Porsche is prima op weg en een gulle werkgever.

Bedankt @carcave voor de foto!