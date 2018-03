Niches opvullen doe je met deze Bentley offroader

Kijk VAG, zo kan het ook.

In echte Bentley-weelde- en luxe over onverharde wegen jakkeren, dat leek tot voor kort nog toekomstmuziek. Tegenwoordig weten we niet beter, de Bentayga (rijtest) is degene die het merk uit Crewe in leven houdt. Een SUV heeft wel als nadeel om een beetje suv, eh, suf te zijn. Zo zijn ook de reacties op de Bentayga niet altijd positief. Dat kan anders, aldus Classic Youngtimers.

Het assortiment van deze Udense international is sowieso niet mis, maar een Continental GT die ze aanbieden slaat alles. De auto is zodanig aangepast dat we nu kunnen spreken van een “offroad-Bentley”. Dat klinkt net even wat gaver dan SUV. In weze is deze Conti dan ook gaver dan een SUV. Het is een niche waar VAG zich nog met geen één merk aan heeft gewaagd, een coupé-SUV. En al helemaal niet zo’n waardeloze rijdende handtas, maar een auto die ook echt de onverharde wegen op kan.

Het resultaat is bizar. De basis is een Continental GT die het levenslicht zag in 2004. De auto had zo’n 85.000 km op de klok gezet, voordat Classic Youngtimers hem binnenhaalde. Het bedrijf heeft de auto vervolgens zelf verbouwd. Die verbouwing houdt onder andere in dat de veren en wielkasten aangepast werden om de grote banden te huisvesten. Op het dak een set dakrails, lampen en een reserveband. Ook een paar kleine details zoals een beschermer voor de achterlichten en wat plastic onderdelen die als verlengde bodemplaat voor en achter hun werk doen.

Voor de rest is de auto standaard gebleven. Dat betekent dat je nog steeds kan genieten van de tijdloze ronde Continental-lijnen, bruin interieur met twee luxe zetels en een 6.0 liter W12. Al met al dus klaar om de weg… niet op te gaan. Als je dat graag wil moet je even een telefoontje doen aan Classic Youngtimers, de prijs is op aanvraag namelijk. Afschrijving zal de prijs ten goede doen; uniekheid zal hem weer opvoeren. Een schatting is dus ook moeilijk. Reken echter niet op veel minder dan een ton, als ik dan toch een schatting moet doen.