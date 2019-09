Aanpassingen Circuit Zandvoort voor F1-race starten deze maand

Langzaam maar zeker valt alles op zijn plaats.

Kan het alweer drie maanden geleden zijn dat de Formule 1 heeft aangekondigd dat de koningsklasse van de autosport terugkeert naar Zandvoort? Absoluut. In die periode is er vooral vreugde geweest over het feit, maar weinigen stonden stil bij het idee dat er nog behoorlijk wat voorbereidingen getroffen moesten worden om het feest daadwerkelijk door te laten gaan. Vandaag volgt hierover eindelijk meer duidelijkheid.

In de podcast The Road to Zandvoort, een nieuw programma van BNR, heeft Jan Lammers vanmiddag verteld dat de werkzaamheden aan het circuit nog deze maand van start zullen gaan. Aanvankelijk had de organisatie november genoemd als startdatum voor de aanpassingen, maar deze is nu aanzienlijk naar voren geschoven.

Lammer vertelt in de podcast het volgende: “Het hele verhaal zal vanaf de derde of vierde week september gaan beginnen. Eerst natuurlijk de grove werkzaamheden. Zodra die gedaan zijn, dan krijg je natuurlijk de ‘finishing touch’ en de puntjes op de i zetten.”

De plannen die als basis voor de aanpassingen worden gebruikt, zijn niet ontwikkeld door F1-huisarchitect Hermann Tilke, maar door Dromo Circuit Design. Het bedrijf heeft in de afgelopen jaren o.a. gewerkt aan Formule 1-circuits als Silverstone, Sepang, Imola, evenals het MotoGP-circuit Mugello.

In de nieuwe BNR-podcast The Road to Zandvoort nemen Meindert Schut en ‘Autoblog’s very own’, Wouter Karssen, de ontwikkelingen rondom de terugkeer van de Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort onder de loep. In de nieuwe serie zullen wekelijks allerhande gasten te horen zijn over het spektakel dat aankomende mei wordt georganiseerd.

