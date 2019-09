Ferrari baant weg voor thuiszege in tweede vrije training

Heeft de Italiaanse renstal dan eindelijk het momentum aan zijn zijde?

Het slechte weer in Italië hangt dit weekend pal boven een van de meest legendarische circuits in de geschiedenis van de autosport: het Autodromo Nazionale Monza. Vanochtend, tijdens de eerste vrije training, gleden de coureurs als gevolg hiervan links en rechts van de baan. Krijgen zij in de tweede sessie wél de kans een fatsoenlijke set-up te ontwikkelen voor de Grand Prix, of is het ook nu weer raak?

Om een antwoord te krijgen op deze vraag, hoef je alleen maar een blik te werpen op de openingsfase van de trainingssessie. Het is op dat moment een drukte van jewelste op de baan. Iedereen wil zo snel mogelijk een representatieve tijd neerzetten, om uit te vinden waar de limieten liggen, informatie te verzamelen en de auto zo fijn mogelijk af te stellen voor een (mogelijk) droge race.

Plenty of cars are on the track already Who's excited to see how FP2 pans out? 😃#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/ccHhdgTogm — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

Het is in deze fase van de training dat Mercedes bovenaan de ranglijst is te vinden. Op een nog opdrogende baan houdt Hamilton de koppositie vast, met achter hem Valtteri Bottas op P2. Luttele minuten geeft Ferrari de aanwezige tifosi wederom reden tot juichen, wanneer Leclerc en Vettel de leiding overnemen. Op zachter rubber is het duo van de Scuderia ongeveer een seconde sneller dan Mercedes, dat zijn tijden op de mediums heeft genoteerd.

Hoewel het nog de training is, lijkt de update van Honda het team geen windeieren te leggen. Met zijn nieuwe spec 4-motor is Max Verstappen een kleine vier tienden langzamer dan leider Leclerc. Hoe goed Max morgen in de kwalificatie ook presteert, zijn startpositie is door de motorwissel alvast bepaald: hij moet achteraan beginnen.

Na een klein halfuur houden de meesten het voor gezien. De regen is inmiddels teruggekeerd, dus besluiten de teamleiders aan de pitmuur hun jongens naar binnen te halen. Op Lando Norris na, die met een olielek treurig alleen achterbleef in zijn pitbox, heeft iedereen netjes zijn ronden kunnen rijden. De jonge Brit kan 20 minuten voor tijd pas het circuit op om zijn auto af te stellen en komt dan niet verder dan de 18e tijd.

De onderlinge verhoudingen vertonen weinig verrassingen: Williams, Racing Point F1 en Alfa Romeo Racing staan onderaan, Toro Rosso, Renault, Haas F1 en McLaren vechten om de kop van het middenveld. Opmerkelijk genoeg is het de recentelijk verstoten Pierre Gasly die de P7 bezet.

Na ruim een kwartier stilte op de baan is het wel duidelijk dat deze sessie een stille dood zal krijgen. De wedstrijdleiding besluit op dit moment om maar een rode vlag te gooien, zodat het asfalt bij de tweede chicane opgeschoond kan worden.

The red flag is shown whilst gravel is cleared from the track#F1 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/999AKXs2Ho — Formula 1 (@F1) September 6, 2019

De rest van de sessie bestaat vooral uit het naar binnen en buiten rijden van coureurs, die niet lijken te begrijpen waar precies op de baan de grip is te vinden. Eenmaal op zachter rubber weten Hamilton en Bottas hun tijden nog wel te verbeteren, maar Leclerc behoudt P1. Dit terwijl de Scuderia zich in de tweede helft van de sessie vooral richt op de ‘longruns’, evenals de rest.