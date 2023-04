Aantal sloopauto’s veel te laag: flinke daling

Te weinig sloopauto’s: hoe zou dat nu komen? De autosloop beleeft geen topdagen.

Ondanks dat er nog jaarlijks honderdduizenden auto’s bijkomen, lijkt het voller te worden over ’s lands wagen. Dat is niet alleen een onderbuikgevoel, maar blijkt daadwerkelijk het geval te zijn.

Dat meldt BNR, toch een zeer informatieve nieuwszender van Nederland. Het ARN (Auto Recycling Nederland) heeft eventjes de tijd nodig gehad om te tellen hoeveel auto’s er zijn gesloopt in Nederland in 2022, maar ze hebben nu een heel exact aantal: 176.887.

Flinke daling aantal sloopauto’s

Dat betekent dat er relatief naar de sloop zijn gebracht, alhoewel we nu geen sloop meer zeggen, maar autodemontagebedrijf. Het voorgaande jaar (2022), lag dat aantal op 220.926 auto’s. Dat is dus een daling van meer dan 40.000 auto’s, behoorlijk fors. Hoe komt dat?

Volgens het ARN zijn er meerdere oorzaken voor, maar zijn er twee verklaringen die heel zwaar wegen. Ten eerste is de nieuwverkoop (het begin van de keten zeg maar) behoorlijk laag. Dat betekent minder inruilers en minder inruilers op die inruilers en ga zo maar door. Uiteindelijk eindig je altijd met een auto die naar de sloop kan. Maar niet nu, want vanwege de lage aanwas van occasions moeten mensen hun huidige auto (weer) oplappen, pappen en nat houden.

Meer export

De tweede reden voor minder sloopauto’s is de export. Die nam namelijk sterk toe. In het bijzonder de categorie van 16 tot 25 jaar oud was erg populair. Daardoor is er een lagere aanwas van oudere gebruikte auto’s bij de sloop, simpelweg omdat ze de grens overgaan.

Tenslotte zijn er ook twee andere redenen waarom er en lager aantal sloopauto’s zijn. Er is altijd een relatie tussen de nieuwverkopen van destijds, 19 jaar geleden was er ook een dipje in de verkopen. Daarmee komen we op de laatste reden, de gemiddelde leeftijd van een auto waarop deze wordt afgedankt stijgt elke 3 jaar met 1 jaaar. De gemiddelde leeftijd dat men een auto afdankt in ons land is 19,5 jaar.

