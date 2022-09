Smart #1 prijs bekend: 428 pk is een koopje!

Kijk, hier lopen we wel warm voor. Een snelle auto met een oké prijskaartje. De smart #1 prijs is bekend!

Ja, auto’s zijn de laatste jaren ontiegelijk duur geworden. En ondanks dat het feit dat een EV geen BPM heeft, zijn het ook zeker niet de goedkoopste auto’s. Logisch, autofabrikanten moeten die gigantische investeringen ook weer terugverdienen. Zo simpel is het nu eenmaal. Sommige merken hebben zichzelf in deze transitie naar elektrisch opnieuw uitgevonden. Zoals het merk Smart! En dat doen ze best leuk.

Smart #1 prijs

De smart #1 zal de Autoblog-lezer zeker aanspreken, in elk geval als Brabus. Maar daarover later meer. Smart heeft bekendgemaakt dat er vier uitvoeringen van de #1 komen. Instapper is de Pro+ (niet echt een instapnaam hè?) vanaf 41.395 euro. Daarboven zit de meer aangeklede Premium, verkrijgbaar vanaf 44.895 euro. Dan is er nog de Launch Edition voor 46.195 euro. De vierde en laatste modelvariant is de Brabus, voor 48.895 euro.

Standaard komt iedere smart #1 met onder andere een 360-graden parkeercamera, een elektrisch bedienbare achterklep en een trekvermogen van 1.600 kilo. Wil je meer comfortabele extra’s dan is het opties aanvinken of kiezen voor een luxere modelvariant. Zo beschikt de Premium bijvoorbeeld over een Beats geluidssysteem, een head-up display (HUD) en automatische parkeerhulp.

De smart #1 beschikt over achterwielaandrijving en 272 pk en 343 Nm koppel. De elektrische auto is uitgerust met een 66 kWh accupakket en heeft een rijbereik van 440 kilometer WLTP. Je kunt 22 kW AC laden of 150 kW snelladen. Kijk, dat is allemaal dik voor elkaar. Maar je gaat pas echt lol beleven met de smart #1 Brabus.

smart x Brabus

De Smart #1 Brabus beschikt over vierwielaandrijving. De elektromotoren zijn goed voor een systeemvermogen van 428 pk en 543 Nm koppel. Daarmee knalt de crossover in 3,9 seconden naar de honderd!

Als je dan kijkt naar een prijs van minder dan 50k heb je anno 2022 een koopje te pakken. Een Tesla Model 3 Performance met 463 pk kost bijvoorbeeld minimaal 65.990 euro. En een Polestar 2 Long Range met 408 pk begint bij 56.200 euro. Pk-technisch ben je dus bij de Smart #1 Brabus bijzonder goed af.

Beschikbaarheid

Vanaf 18 oktober kun je een pre-order plaatsen voor de nieuwe Smart #1. Leveringen beginnen in april 2023. Het merk zegt vanaf dat moment in enkele dagen te kunnen leveren. Dat klinkt enthousiast in tijden van materiaaltekorten, maar we gaan het zien in april.

Car shahring

Heb je geen 40.000 euro+ op de plank liggen, maar heb je vijf vrienden om de kosten mee te delen? Het is mogelijk om de auto te delen met maximaal vijf anderen. De auto maakt dan een digitale sleutel aan waardoor de anderen toegang krijgen tot de elektrische auto. Heb je voor iets meer dan 8.000 euro per persoon toch een nieuwe auto. Nou ja, voor een gedeelte dan.