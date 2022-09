Polestar 3 laat zijn bips zien! Wat vind je ervan?

Het moment is bijna daar, maar de Polestar 3 laat eerst nog even zijn bips zien.

Het is nog eventjes wachten, maar dan kunnen we eindelijk de eerste échte Polestar verwachten. Natuurlijk, Polestar is al een hele tijd onder ons, maar de link met Volvo was altijd bovengemiddeld warm. In eerste instantie was Polestar het raceteam van Volvo (dat heet nu Cyan Racing).

Daarna kwamen er Polestar-versies van de Volvo S60 en Volvo V60. Vervolgens werd Polestar een performance-merk (met de Polestar 1) en toen bedachten ze zich nóg een keer en nu willen ze heel erg graag een hip elektrisch automerk zijn.

Polestar 3 laat bips zien!

De huidige Polestars zijn gewoon Volvo-concepts waar Polestar gebruik van mocht maken. De Polestar 1 is stiekem een Volvo Concept Coupé uit 2013 en de Polestar 2 begon zijn leen als Volvo 40.2 uit 2016. Enfin, zoals gezegd is het nu de hoogste tijd voor het eerste ‘unieke’ model en dat is de Polestar 3 die nu zijn bips laat zien…

Volgens Polestar wordt de 3 een ‘SUV voor het elektrische tijdperk’ en daar maken we uit op dat het een elektrische SUV is. Logisch, die lag in de lijn der verwachting. Wat kunnen er nog meer uit opmaken? De styling zal waarschijnlijk Scandinavisch zijn. Logisch, het is naar eigen zeggen een Zweeds automerk en de lijnvoering van Zweedse auto’s is vaak erg strak en eenvoudig.

Krachtpatser

De Polestar zal een krachtpatser zijn met 510 pk en 910 Nm aan koppel. De acteiradius moet zo’n 600 km bedragen. Later komt er ook een eenvoudigere versie met een kleinere, minder krachtige motor en compacter accupakket. De auto zal aanzienlijk sportiever in de markt gezet worden dan het zustermodel, de Volvo XE90, de opvolger van de Volvo XC90.

Inmiddels is er al dermate veel gelekt dat de onthulling bijna geen verrassing zal zijn. Over onthullingen gesproken, de Polestar 3 beleeft zijn première op 12 oktober op een speciaal evenement in Kopenhagen. Polestar CEO Thomas Ingenlath zal dan het digitale doek van de auto trekken. Uiteraard zal hij hele opvallende sneakers dragen, die eigenlijk voor een veel jonger persoon zijn bedoeld.

Er komen er meer!

Overigens houdt het niet op bij de Polestar 3, er komt ook nog een 4 en een 5 aan. Houdt er rekening mee dat Polestar de namen (1, 2, 3 et cetera) geeft op volgorde van marktintroductie. Het cijfer zegt dus – verwarrend genoeg – niets over de positie in de line-up van het merk.

Uiteraard hebben we ook al wat beelden voor je waar je nét niets kunt zien en toch ook weer wel:

