Suzuki Jimny stickers brengen Samurai tot leven

Dat deze Suzuki Jimny stickers niet eerder leverbaar waren, mag een raadsel heten.

Het toepassen van retro-elementen in autodesign is iets wat met de grootst mogelijk zorg moet worden uitgevoerd. Het verleden heeft al aangetoond dat men auto’s compleet links laat liggen als het niet goed is uitgevoerd, zoals de Ford Thunderbird, bijvoorbeeld.

Retro-elementen

Aan de andere kant kun je eenvoudig heel erg goed ermee scoren. In sommige gevallen zelfs meerdere keren, zoals Chrysler met de PT Cruiser en 300C heeft gedaan. In het geval van Japanse auto’s, is het goed te weten dat ze eindelijk beginnen met retro-elementen. Logisch, want hun design-taal is nu dusdanig ingeburgerd dat het ons daadwerkelijk wat zegt.

Suzuki Jimny

Zoals de Suzuki Jimny. Dit model is al jarenlang een heel herkenbare Suzuki. Dat komt en enerzijds door de rechttoe- rechtaan styling. In al die jaren heeft Suzuki niet veel getornd aan het basis ontwerp van de Jimny en zijn voorgangers, zoals de SJ410, SJ413 en Samurai.

Stickers

Mocht je de styling nét niet retro genoeg vinden of mocht het juist naar méér smaken, dan hebben we goed nieuws voor je. Suzuki Japan heeft namelijk een paar hele leuke stickersets voor de Jimny. Zonder uitzondering zijn de Suzuki Jimny stickers eigenlijk een verplicht nummertje als je een Jimny hebt. Sterker nog, alleen hierom zou ondergetekende een witte Jimny kiezen, zodat de stickers lekker goed opvallen.

Revival Style

De stickersets zijn erg divers. De ‘Revival Style’ (afbeelding boven), komt bij iedereen bekend voor die een Samurai of Vitara heeft gehad in de jaren ’90. De felle abstracta strepen waren het teken van Japans individualisme. Of zoiets. Andere stijlen zijn de “Heritage Style” (afbeelding onder), met zilvergrijze, witter en oranje strepen voor de betere jaren ’80-connotatie.

Off-Road Style

Mag het wat stoerder, is daar de ‘Off-Road Style” (afbeelding onder), met rode, grijze en zwarte accenten en het woordje ‘Off Road’ aan de zijkant. Dan weet je dat het menens is. Voorlopig zijn de stickersets alleen leverbaar in Japan. Aangezien de auto wereldwijd bijna identiek is en stickers vrij eenvoudig te verzenden, hopen we dan ook dat we deze Suzuki Jimny stickers terug zien in Nederland.