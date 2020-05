Skoda Enyaq – alle details en eerste rij-indruk

De Skoda Enyaq is de eerste elektrische SUV van de Tsjechen. En die zou best wel eens hoge ogen kunnen gaan gooien.

Binnen de Volkswagen Group wordt er serieus gas gegeven op elektromobiliteit. Iedereen die er een beetje interesse heeft getoond, zal de term MEB voorbij hebben zien komen. MEB is het elektrische platform van de VW Group waarop meerdere merken hun elektrische auto’s gaan baseren. Ook de Skoda Enyaq is op het MEB platform ontwikkeld en heeft de primeur dat het voorlopig de grootste wordt van alle EV’s van het VW concern. Je verwacht het niet bij Skoda, maar uiteraard zet Skoda weer vol in op dagelijkse bruikbaarheid en volop ruimte.

Overigens doe ik Skoda en de Enyaq te kort als ik het alleen maar over de interieur ruimte ga hebben. Skoda heeft namelijk vijf pijlers voor e-mobility gedefinieerd en dat zie je ook terug in keuzes die ze hebben gemaakt. Dit is overigens de tweede elektrische Skoda, we deden al eens een rijtest in de elektrische Citigo. Overigens mocht ik ook een rondje doen in een oude Favorit Eltra: een bijzondere EV met handbak.

Genoeg range in de echte wereld, niet alleen voor dagelijks gebruik, maar ook voor andere gelegenheden. Value for money. Het blijft een heet hangijzer bij elektrische auto’s. Je ziet bij de 208, Corsa, maar ook bij hun eigen elektrische Citigo dat de prijs zomaar verdubbeld. Dat is slecht te verkopen, de prijs van een EV moet vergelijkbaar zijn met benzine of diesels Skoda’s. Leuk om te rijden- In Nederland zien we niet heel veel Skoda vRS modellen rond rijden, maar het zit wel in hun DNA. Uitgerust met de Connected en ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Aantrekkelijk design.

Van al deze zaken zijn voor de Nederlandse prijsbewuste leaserijder die graag zijn steentje bijdraagt aan het milieu niet al deze punten relevant. De range en de prijs natuurlijk wel, en over het eerste is wel wat goeds te melden.

Range van de Skoda Enyaq

Het hete hangijzer van iedere elektrische auto, maar daar is goed nieuws over te melden. De instapper wordt de Skoda Enyaq 50: die krijgt een 55 kWh (netto 52 kWh) grote lithium-ion batterij. De range wordt daarmee 340 km in de WLTP testcyclus. De 109 kW (150 pk) sterke elektromotor drijft de achterwielen aan, sprint naar de 100 duurt ongeveer 11 seconden en de topsnelheid is begrensd op 160 km/u. Snel is de Enyaq 50 dus niet en echt veel range biedt de instapper ook niet. Het zal van de prijs en de prijsverschillen gaan afhangen of dit een aantrekkelijke variant wordt.

Het volgende stapje is de Enyaq 60 die een 62 kWh (netto 58 kWh) batterij heeft, 180 pk vermogen op de achterwielen afvuurt en 390 km WLTP range heeft. Van het volgende batterij niveau komen direct drie versies. Ze hebben allemaal een 82 kWh batterij (netto 77 kWh). De versie met de grootste range is de Enyaq 80 die een 204 pk sterke elektromotor op de achteras heeft. De actieradius van de Enyaq 80 is een hartstikke nette 500 km WLTP, wat in de praktijk royaal meer dan 300 kilometer moet zijn.

In de Enyaq 80X wordt een elektromotor op de vooras toegevoegd en komt het totaalvermogen op 265 pk. In theorie neemt de range dan af naar 460 km WLTP, maar in de praktijk zal de range niet kleiner zijn dan de Enyaq 80 met alleen achterwielaandrijving. Tijdens remmen kan de voorste motor makkelijker helpen met recuperatie van energie.

Elektrisch rijden is niet meer alleen muesli-mobiliteit en dus komt er ook een dikke vRS versie voor de papa’s en mama’s die houden van elektrisch doortrappen. De Skoda Enyaq vRS heeft uiteraard vierwielaandrijving en heeft een totaalvermogen van 306 pk en 460 Nm aan koppel. Dat moet genoeg zijn voor een topsnelheid van 180 km/u en een sprint naar de 100 in 6,2 seconden. De range van de Enyaq vRS is nog steeds 460km.

Het grootste accupakket van 82 kWh heeft 12 cell modules met ieder 24 Lion cellen. Totaal zijn er dan dus 288 Li-ion cellen aan boord. De 62 kWh accu heeft 9 cell modules, de 55 kWh accu uit de Enyaq 50 heeft 8 cell modules. Het verschil tussen de twee kleinste accu’s is dus niet heel erg groot.

Rijden met een prototype Skoda Enyaq

Het is misschien een beetje suf, maar toch voelt het bijzonder om als één van de eersten met een nieuw model op pad te zijn. Skoda was nog niet klaar om de Enyaq aan de buitenwereld te laten zien, dus zowel interieur als exterieur waren zwaar gecamoufleerd.

De tests waren ook nog lang niet klaar, dus we kregen een aantal expliciete instructies mee. De grote rode knop in de middenconsole moesten we vooral afblijven: daarmee kan in één knap de stroom van het prototype worden uitgezet. Alleen een engineer kan dat vervolgens weer herstellen. Afblijven dus.

Bovendien waren niet alle veiligheidssystemen actief. Van het hele arsenaal airbags was alleen de frontairbag geactiveerd, voor de andere airbags moet de software nog verder geoptimaliseerd worden. Andere driver assistant systemen waren ook allemaal uitgeschakeld. Het ESP was wel actief, anders hadden ze ons journalisten er niet mee durven laten rijden. Dat heeft nog niet eens alles met onze rijkunsten te maken. Een elektrische auto leunt sowieso meer op de elektronische aansturing van de aandrijving.

Het remgevoel was ook nog niet op het niveau wat het zou moeten zijn. Dat is bij elektrische auto’s ingewikkelder dan bij conventionele auto’s. Bij afremmen wordt er immers ook elektriciteit terug gewonnen, dus er is een samenspel tussen de schijfremmen, de elektromotor en de software. Gelukkig hebben ze bij Skoda nog even de tijd om dat helemaal goed te krijgen voor de Enyaq.

Verder voelde de Enyaq erg volwassen aan. De keuze voor achterwielaandrijving helpt erin, het geeft een EV veel meer tractie. Een groot deel van het gewicht zit laag en vooral achterin. KONA EV rijders kennen het gevoel dat het elektro-koppel te veel is voor de standaard gemonteerde ECO banden. Als je voor de grootste accu kiest, zijn de achterbanden bovendien breder dan de voorbanden. Een echte breedset dus, je BMW rijdende buurman kan je er alles over vertellen. Qua velgen is er de keuze uit maten van 18 tot 21″. Daarbij meteen ook de kanttekening dat de grotere velgen gegarandeerd aan je range gaan snoepen.

Skoda Enyaq vs Kodiaq

Met een lengte van 4,64m valt de Enyaq tussen de 4,38m lange Karoq en de 470 cm lange Kodiaq in. Qua uitstraling overklast de Enyaq beiden, formaat zegt ook weer niet alles.

Volgens Skoda heeft de Enyaq op dit moment geen directe concurrenten. Tesla’s, de e-tron en de I-PACE zijn meer premium (en duurder). De ZOE, Leaf en Kona zijn kleiner of hebben een andere carrosserie. De Volvo XC40 P8 Recharge en Polestar 2 komen wellicht nog het meest in de buurt, maar zijn ook premium. Beide Zweden gaan net onder de 60k kosten, gevoelsmatig moet de Skoda Enyaq daar fors onder blijven om de belofte van value for money waar te maken.

Laden en snelladen

Size does matter, ook bij accu’s. Bij EV’s geldt echter dat ook hoe (en hoe snel) je kunt laden bijna net zo belangrijk is. Zoals je mag verwachten van een moderne elektrische auto van een concern zoals de Volkswagen Group is het laden prima voor elkaar. Het AC laden aan de reguliere openbare laadpaal of thuis kan via drie fases tot maximum 11 kW. Standaard wordt de accu tot 80% van zijn capaciteit opgeladen, maar er is een optie om tot 90% vulling te gaan. Een trucje wat van Tesla is afgekeken, maar dat is ook niet meer dan logisch dat inspiratie op wordt gedaan bij Elon Musk.

Een interessante feature is de auto-release van de kabel. Om te voorkomen dat je met een vol geladen Enyaq de (publieke) laadpaal onnodig bezet houdt, kan de Enyaq de kabel in zo’n geval vrijgeven. Een berijder van een volgende EV kan de kabel dan los koppelen van de Enyaq.

DC snelladen behoort ook tot het palet van de Skoda Enyaq. Standaard kan de eerste elektrische Skoda met 50 kW snelladen. Dat voor accu’s van dit formaat niet riant snel, maar gelukkig kan het ook sneller. De snellader van de Enyaq kan worden geupgrade naar 125 kW, voor de vRS is dat overigens standaard. Mocht je veel kilometers maken, dan is het aan te raden deze upgrade te kiezen.

Niet dat we nog echt koude winters hebben, maar toch is ook de volgende optie potentieel fijn. Voor de verwarming kan de Enyaq met een warmtepomp worden uitgerust. Dat scheelt behoorlijk in de benodigde kWh’s en dus in de range.

Het unieke is dat je de Enyaq trucjes kan leren. Stel je parkeert altijd naast je huis, dan kan je de Enyaq die route aanleren. Rijdt de route een keer voor en de Enyaq kan het de volgende keer zelf doen. Ja das grappig he. Geen idee waarvoor ik dat praktisch zou kunnen gebruiken, maar je kan er donder op zeggen dat ik het wel zou verzinnen. Al is het maar om één keer aan een buurman te demonstreren.

Wat ook uniek is, in ieder geval binnen de VW Group, is de formaat van het centrale scherm. Het is 13″ in formaat, groter dan de andere auto’s uit de groep. Het scherm is democratisch in het midden geplaatst, want het moet ook door de passagiers gezien (en gebruikt) kunnen worden.Voor de bestuurder is nog een 5,3″ scherm geplaatst.

Wie bij een Skoda een nogal basic interieur verwacht, gaat door de Enyaq verrast worden. Het grote scherm is één voorbeeld, maar de “Design Selections” zijn een andere. Het is meer interieur architectuur dan simpelweg wat kleuren bij elkaar klikken. Een voorbeeld: Lodge, met bruin stof op stoelen, deuren, panelen, deel van dashboard. Eco Suite heeft dan weer leer wat bewerkt is met een extract van olijfbladeren.

Hoe ziet de Enyaq eruit?

De groene wrap leidt natuurlijk wat af, wat ook exact de bedoeling is. Ik kreeg wel de kans om het finale product te bewonderen. Het is meer een crossover, dan een SUV. En wat ik daarmee bedoel: de Enyaq is wat minder hoog en hoekig dan de Kodiaq. Ergens lijkt de Enyaq meer een station die wat hoger op de poten staat, dan een echte offroader. Wel mooi hoor, begrijp me niet verkeerd.

De grille is echt bijzonder. Het is een soort plexiglas, waarin de bogen van de grille verlicht zijn. Dit gaat echt indruk maken in het donker, het ziet er erg indrukwekkend uit. Het is bijna niet des Skoda’s, waarbij je toch wat terughoudend verwachten.

Genoeg gave dingen dus, qua ontwerp zal de Enyaq de meeste mensen ook moeten kunnen bekoren. De range en andere specs zijn ook prima, dus dan komt het nog maar op twee dingen aan: de leverbaarheid en de prijs. Skoda heeft een reputatie hoog te houden qua value for money, dus ik doe een voorzichtige gok dat het goed komt.