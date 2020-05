Verkopen nieuwe motoren: dit valt dit jaar op

Wat valt op tussen de scooters, tourmotors, racers en nakeds.

Vorig jaar werden er in de eerste vier maanden 5.880 nieuwe motorfietsen verkocht. Dit jaar is dat iets lager uitgevallen met 5.211. Er zijn dus nog een hoop mensen die een nieuwe motorfiets hebben aangeschaft dit jaar. Onder deze categorie vallen ook de motorscooters en 125cc’tjes. Wij keken naar wat opviel aan de verkopen van nieuwe motoren in deze eerste maanden van 2020.

Amper verkopen nieuwe racers

De lijst werd in ieder geval niet gedomineerd door racers. Een categorie die een aantal jaar geleden ontzettend populair was, maar nu begint af te zwakken. Racers staan nou eenmaal niet bekend om hun comfort. Als onderstaande aan racers denkt dan komt de Yamaha R1 (1) naar voren, een Suzuki GSX-R 1000 (2), de Honda CBR1000 RR (2) of een BMW S1000 RR (28). De Panigale (35) natuurlijk ook niet vergeten. BMW maakte hun racer iets minder scheel en blijft daarmee toch goed verkopen. Ducati voegde de V2 en de voor het merk unieke V4 recent toe aan hun gamma. Ze hebben daarmee toch een hoop nieuwe motoren weten te verkopen de eerste vier maanden.

Nieuwe verkopen elektrische motoren

De verkoop van elektrische motorfietsen gaat natuurlijk ook gewoon door. Zero Motorcycles is hierbij de koploper met in totaal 72 motorfietsen. De beste verkopen van nieuwe elektrische motoren zien we bij hun model de SR, met 52 stuks. Energica verkocht in de eerste vier maanden van dit jaar 4 nieuwe motoren. Een apparaat trok echt de aandacht. Het is BMW gelukt om 8 C Evolutions te slijten.

Tourmotors populair

De Suzuki DL, de V-Strom 650, werd maar liefst 191 keer op gele platen gezet dit jaar. Bij Kawasaki mochten ze 186 keer een kenteken voor de Versys aanvragen. BMW stak er met hoofd en schouders bovenuit. Tussen de verkopen nieuwe motoren troffen we de R1250 GS aan met 318 verkopen. Deze motor viel niet alleen op tussen de tourmotors maar was ook de best verkochte motor de eerst maanden van dit jaar. Zo blijkt maar, comfort wordt steeds belangrijker bij nieuwe motorfietsen.

Concurrenten: Yamaha en Kawasaki

Men neemt een naked en maakt hier meerdere versies van, schijnbaar een succesformule. Yamaha doet met de MT wat Kawasaki met de Z doet, meerdere motorvarianten aanbieden. Dat blijkt een groot succes. Kawasaki verkocht 4 versies van de 125 cc, de Z400 werd 24 keer verkocht, de Z900 deed het met 241 registraties het beste en de Z mocht 159 op gele platen worden gezet. Met 428 registraties op de Z-reeks doet Kawa het goed.

De MT reeks van Yamaha doet het als je de Tracer meerekent met meer dan 600 stuks nog beter. De 900 Tracer gebruikt de basis van een MT-09 en werd 212 keer op naam gezet. De MT-09 zelf was minder succesvol met 124 gele platen. Maar ook de MT-125 werd een keer verkocht, de 03 tien keer, de MT-07 154 keer en de MT-10 24 keer.

125CC

In de lijst met de verkopen van nieuwe motorfietsen zijn de 125cc’s ook goed vertegenwoordigd. Deze motoren zijn natuurlijk relatief goedkoop en daarom makkelijk nieuw aan te schaffen. De Monkey valt eigenlijk het meest op, deze geinige mini’s werden dit jaar al 22 keer verkocht. Honda mocht ook veertien ‘oldskool’ scooter gedrochten (C125A) op de weg zetten. Benelli bracht 6 Tornado’s aan de man en ook hier komen Kawasaki (4 stuks van de Z125) en Yamaha (1 MT-125) weer terug. Verder zijn er ook een hele boel 125 cc motorscooters verkocht zoals de Kymco Agility 16+, de Suzuki Address en den Sym Symphony.

Tourmotoren en scooters

De BMW R1250 GS is zeker geen koopje maar de kilometervreter blijkt wel het meest populair. De interesse voor minder comfortabele racers lijkt af te zwakken en scooters worden steeds populairder. Van de Vespa GTS 300 werden er bijvoorbeeld ook al 129 op naam gezet in januari, februari, maart en april. De 125cc motoren en motorscooters worden ook vaak nieuw aangeschaft en zijn redelijk betaalbaar.

Welke motor zou jij nieuw aanschaffen?

Bron: RAI vereniging