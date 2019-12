AB Gemist: nieuwe duurtester en driften met de BMW 840i

Dit waren onze hoogtepunten van deze week.

Kerst 2019 zit achter de rug en wij trakteerden je deze week op een hoop lekkers! Allereerst reden we maandag met een groene McLaren 600LT om alvast in de stemming te komen. Verder bespraken we wat de leasetrends van 2020 gaan worden. Een interessante vooruitblik op het nieuwe jaar met nieuwe regels.

Daarnaast verwelkomden we onze nieuwe duurtester. Een luxe DS 7 Crossback met een fraai interieur, te zien in de video. Met het aankoopadvies gingen we op zoek naar serieus geweld met een V8. We sloten de werkweek af met de nieuwe 8 Serie Gran Coupé en gingen daarmee lekker dwars. In het weekend reden we met de Porsche 911 van Autoblog-lezer Robert! Check het overzicht en de bijbehorende video’s hieronder.

Maandag 23 december – McLaren 600LT rijtest en video

Het laatste lid van de Long Tail McLaren-reeks is de 600LT. We voelden de ze racer voor op de straat aan de tand.



Dinsdag 24 december – De leasetrends voor 2020

Het nieuwe jaar staat voor de deur. Samen met Arjen van Mobility Service Nederland bespreken we de leasetrends voor 2020



Woensdag 25 december – DS 7 Crossback: introductie duurtester

We hebben een nieuw lid in de Autoblog Garage. Dit is de DS Automobiles 7 Crossback. Wat moeten we gaan testen of laten zien met deze crossover? Laat het weten in de comments!



Donderdag 26 december – Aankoopadvies: musclecar voor 25.000 euro

Met een budget van 25.000 euro een vette muslecar kopen. Wat zijn je opties? Wouter en Casper kwamen tot de volgende mogelijkheden.



Vrijdag 27 december – BMW 840i Gran Coupé rij-impressie

De opvolger van de 6 Serie Gran Coupé is de nieuwe 8 Serie GC. Al heeft Wouter wat moeite met de benaming.. :)



Zaterdag 28 december – Mijn Auto: Porsche 911 (997) Carrera S van Robert

Dit is de 911 Carrera S van Autoblog-lezer Robert. We reden een rondje in zijn Porsche. Het gaat hier om een 911 van de 997-reeks.