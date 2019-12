Motorfietsen in 2019: de hoogtepunten!

Laatste zondagochtend van 2019, tijd om het motorjaar eens door te nemen.

We hebben niet al het motornieuws mee kunnen pakken dit jaar. Prima om dus een paar opmerkelijke zaken uit te lichten. Mis jij nog iets, laat het dan hieronder in de comments weten. Sowieso wel benieuwd wat voor jullie de motorfiets van 2019 is!

Team van het jaar

We kunnen er niet omheen: de Motocross of Nations. Nederland werd tijdens deze eendaagse motorcrosswedstrijd eerste. En hoe mooi is het dat dit op eigen bodem mocht gebeuren op het TT circuit in Assen. Ons team bestaande uit Jeffrey Herlings, Glenn Coldenhoff en Calvin Vlaanderen wist onder toeziend oog van onze koning met 18 punten goud binnen te slepen.



Dat ging echter niet zonder slag of stoot want Herlings had een beroerde start maar wist zich tijdens de race toch naar voren te worstelen. Het is de eerste keer dat Nederland het ‘wereldkampioenschap motorcross voor landenteams’ won. Onze zuiderburen mochten de zilveren plak mee huiswaarts nemen en brons ging naar Groot Brittannië.

Verrassing van het jaar

Leuk zo’n nieuwe Honda Fireblade, maar na heel veel jaren teasen is het niet echt een verrassing natuurlijk. Waar werden we wel door verrast? Met de focus op de motorbeurs van Milaan zeggen we:

Scrambler Ducati Desert X concept – Flashbacks naar Cagiva Elefant in Lucky Strike uitmonstering. Hebben!!

Husqvarna Norden 901 concept – Natuurlijk hoopten we er wel op, maar wat ziet deze concept er uiteindelijk cool uit!

BMW Concept R18 /2 – De grootste tweecilinder boxer die BMW ooit maakte zijn opwachting in een jasje dat echt afwijkt van de R Nine T.



Een opmerkelijker feit is het uitblijven van ‘elektrificatie’. Harley Davidson zet weliswaar door met een elektrische motorfiets. Maar geen enkele andere gekende fabrikant is in 2019 overtuigend het elektro-pad op gegaan. Motorfietsfabrikanten hielden hun roer recht en benzine blijft ‘the way to go’. Op zich in de huidige tijd ook een verrassing!

MotoGP coureur van het jaar

Het zou makkelijk zijn om hier de naam Marquez te laten vallen, maar deze coureur parkeren we even in de ijskast. De MotoGP coureur van het jaar is volgens ons namelijk Quartararo. Ondanks het feit dat hij geen verbluffende resultaten in de Moto2 en 3 wist weg te zetten had Wilco Zeelenberg toch oog voor zijn talent en dat bleef niet onbeloond. De rookie is nog maar 20 jaar maar doet het goed in het Petronas team.



Het is nog maar het eerste jaar voor de Fransman. Fabio Quartararo kijkt zelf terug op een jaar waarin hij veel heeft geleerd maar ook fouten heeft gemaakt die hem in de toekomst nog beter kunnen maken. Marquez ziet hem, met 7 podiumfinishes in het eerste jaar, zelfs als de belangrijkste rivaal voor 2020.

Accessoire van het jaar

Het heeft een aantal jaren geduurd. Eerst werden we voornamelijk verveeld door filmpjes van fabrikanten die coureurs over het asfalt lieten schuiven. Maar in 2019 zien we dan echt de toepassing van airbags in productiekleding. Een airbagvest- of pak blijkt geen gebakken lucht en biedt echt bescherming. Investeren in jouw eigen veiligheid kan natuurlijk nooit kwaad. Een airbagvest zorgt vaak voor bescherming van de rug, een soortgelijke werking als een backprotector maar dan met betere bescherming. CO2-patronen zorgen ervoor dat de airbags bij een ongeval worden opgeblazen.



Sommige airbagsystemen herkennen een val door een koord wat met de motor is verbonden en tijdens de val los schiet, dit kost wat extra tijd. De duurdere systemen werken met sensoren die de G-kracht meten en daardoor meteen in actie komen. Veel van deze vesten en airbagpakken bieden zelfs bescherming aan het gehele bovenlichaam. Een stukje doorontwikkelde veiligheid rechtstreeks vanuit de MotoGP wat steeds toegankelijker wordt voor de ‘gewone’ motorrijder.

Marquez redding van het jaar

Natuurlijk fenomenaal dat Marc wederom de wereldtitel binnenhaalde. Mogen we zeggen:’met overmacht’? Ja dat mogen we zeker zeggen. Zeker zoveel entertainment biedt Marquez wanneer hij wel-niet-wel-niet-bijna-toch niet onderuit gaat. Vaak in de trainingen zoekt de Spanjaard de grenzen van de grip van zijn voorband op. Onder andere in Catalonië en Maleisië wist hij zich op indrukwekkende wijze te redden.

Niet alleen Marc heeft zijn motor goed onder controle, broertje Alex kan er ook wat van. De ‘save’ van het jaar vond in 2019 plaats op Japans grondgebied. Op 19 oktober afgelopen jaar wist hij zijn motor recht te houden terwijl hij er zelf al af was geslingerd. We moeten dit jaar ook Jack Miller niet vergeten. Hij deed in april een spreekwoordelijke ‘Marquez’ en ving een bijna schuivertje met zijn knie op.

Motor waar we naar uit kijken

Dit lijstje is lang. Maar laten we er eentje uitpikken. De Z H2 van Kawasaki is natuurlijk al een tijdje aangekondigd maar in 2020 kunnen we hem ook echt bewonderen. Deze imposante naked krijgt door zijn supercharger 200 pk.



Op de foto’s ziet hij er apart genoeg uit. Het koppel van dit bakbeest is met 137 Nm het hoogst bij een toerental van 8.500. Door zijn uiterlijk en specs zijn wij ontzettend nieuwsgierig geworden. Wij kijken uit naar de Motorbeurs in februari waar Kawasaki en hopelijk nog veel anderen motormerken al het nieuws voor het eerst samen op onze bodem presenteren.

Bestverkochte motorfiets van 2019

Natuurlijk hebben we nog een paar dagen te gaan. Maar de maandafsluiting van november 2019 geeft al een goede leidraad om de verkooptop 5 samen te stellen. De cijfers die de Rai Vereniging publiceert laten per eind november het volgende beeld zien. De BMW R 1250 GS steekt er met kop en schouder bovenuit. Deze tourbuffel werd maar liefst 850 keer verkocht. Deze krachtige motorfiets is naast redelijk sportief ook nog eens heel praktisch.



Kawasaki heeft met de Z ook nog steeds een hele krachtige lijn. De Z1000 werd maar liefst 459 keer geregistreerd maar ook zijn iets kleinere broertje, de Z900, heeft met 433 aantallen niets te klagen. Yamaha had een verkoopsucces met de Tracer 900. Deze alleskunner is afgelopen jaar al 493 keer van een gele plaat voorzien. Opvallend genoeg vinden we in de lijst met meest verkochte motoren geen sportfietsen terug. Wellicht brengt de eerder genoemde Fireblade daar volgend jaar verandering in, maar voor de hand liggend is dat niet.

Roep maar, wat was jouw motor-hoogtepunt van het jaar?