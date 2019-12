Maak je Nissan GT-R unieker voor slechts 73 mille

Voor dat geld heb je ook een nette gebruikte Nissan GT-R.

De Nissan GT-R loopt nu alweer een tijdje mee, zo’n 12 jaar. In Nederland is de auto alweer leverbaar sinds 2009. Sinds die tijd is de auto zeer geregeld door Nissan hier en daar aangepast voor betere prestaties. Optimalisatie, meer vermogen, meer koppel, een verbeterde transmissie en meer verschillende uitvoeringen, waaronder een Nismo-versie. Kortom, voldoende te kiezen als je een Nissan GT-R zoekt.

Ondanks de modelwijzigingen heeft Nissan niet al te veel veranderd aan het uiterlijk van de auto. Ook 10 jaar na dato is het nog steeds een unieke verschijning. Mocht je elk weekend met de GT-R Club op pad zijn en jezelf een beetje kunnen onderscheiden, heeft Liberty Walk een stervensdure oplossing voor je.

De Japanse carrossier heeft namelijk een nieuwe bodykit ontwikkeld voor de ‘R35‘. Bij Liberty Walk houden ze niet van subtiele tuning. Je moet het wel kunnen zien dat er iets aangepast is. Dat is in dit geval niet anders. De bodykit krijg wel een gave naam, namelijk LB-Silhouette WORKS GT NISSAN 35GT-RR. De gehele bodykit is zeer veelomvattend, uiterst opvallend en erg prijzig.

Dat laatste komt doordat alle onderdelen van koolstofvezel zijn. Dit uiterst lichte en sterke materiaal is erg kostbaar, maar zorgt voor een gewichtsverlaging. Niet alleen dat, ook vind de gewichtsverlaging plaatst op de goede locatie. Of de aƫrodynamica ook daadwerkelijk verbeterd is, vertelt Liberty Walk (nog) niet. Maar voor het geld mag je het eigenlijk wel verwachten.

De bodykit moet namelijk (ga even recht zitten, blijf rustig ademen en zet de Top 2000 alstublieft uit): 65.836 euro! Mocht je dat iets te gortig vinden, is het ook mogelijk om andere materialen te kiezen voor de bodykit. Het enige dat je nog wel even zelf moet regelen, zijn de velgen. En wellicht wat motortuning. Je kan niet met zo’n bodykit gaan rijden en niet de motor een beetje kietelen. Dan kijken ze wel heel raar op bij de Nissan GT-R Club.