Abarth 124 Spider vestigt merkwaardig wereldrecord

Je moet het maar verzinnen.

Er worden vaker wereldrecords gevestigd dan je zou vermoeden. Enkele maanden geleden, in juli om precies te zijn, vestigde een Britse stuntrijder een merkwaardig record. Deze week erkent de organisatie van Guinness World Records de geslaagde poging pas officieel.

Het record waarover we spreken is niet bepaald gebaseerd op een doorsnee idee dat iedereen zomaar uit de duim kan zuigen. Alastair Moffatt – niet te verwarren met de Schotse auteur – heeft afgelopen zomer met zijn Abarth 124 Spider (rijtest) geprobeerd zo snel mogelijk een zogenaamde ‘figure eight‘ te rijden. Dit deed hij niet eenmaal, maar liefst vijf opeenvolgende keren. Voor het kunstje had de stuntrijder slechts 45,66 seconden nodig. De Brit baande zich in driekwart minuut een handvol keren een weg tussen twee andere 124 Abarth’jes. Afgezien van uitgeschakelde ESP (om met de handrem te kunnen driften) en verhoogde bandenspanning was de auto onaangetast.

Hoewel de Abarth 124 Spider niet per se het meest krachtige of sportieve voertuig is dat je van je hardverdiende centen kunt kopen, bleek de auto zeer geschikt voor de taak. Dit terwijl de 1.050 kg wegende Fiat slechts 170 pk trekt uit zijn 1.4-liter viercilinder. Bij een opgave als deze wordt wel duidelijk dat zijn puike wegligging en lage gewicht zeer van pas komen. Enkel vermogen is niet altijd voldoende om te imponeren.