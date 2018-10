Hyundai NL tackelt leveringsproblemen KONA Electric met “tussenauto”

Alles voor de consument.

Door de enorme populariteit van Tesla is het geen verrassing dat iedere stap die het bedrijf zet groot uitgelicht wordt – ongeacht of er een hoge nieuwswaarde aan is verbonden. De productie- en distributieproblemen die de Amerikaanse autofabrikant heeft gekend zijn dan ook veelbesproken. Dit betekent echter niet dat andere autofabrikanten soortgelijke problemen kunnen ontwijken. Hyundai, bijvoorbeeld, heeft momenteel grote problemen met het leveren van de volledig elektrische KONA.

Deze problemen zijn ongetwijfeld bij de meeste mensen onder de radar blijven vliegen, maar zij die een bestelling hebben gedaan bij de Koreaanse autofabrikant zullen zeer zeker op de hoogte zijn van de ontwikkelingen. Recentelijk schreven wij op zusterwebsite Groen7 dat de productie van de KONA Electric steeds verder aan het teruglopen was en inmiddels heeft dit zich vertaald in leveringsproblemen.

In de afgelopen maanden is de productie van de KONA Electric dusdanig teruggelopen dat Nederlandse klanten die momenteel op hun auto zitten te wachten, tegen een leveringstijd van meer dan 12 maanden aan zitten te hikken. Op verschillende fora kwam dankzij kopers van de KONA Electric aan het licht dat dealers zelfs wachttijden van 14 maanden hadden bevestigd. Afgezien van het feit dat men nu meer dan een jaar moest wachten op hun nieuwbestelde auto, was een groot probleem in dit verhaal de onduidelijkheid van Hyundai. Het merk kon niet zeggen waarom de levering van de auto met zoveel maanden werd uitgesteld.

Het vermoeden is dat ook Hyundai last heeft van de grote mate waarin autofabrikanten accupakketten bestellen. Het lijkt erop dat de accufabrikanten de enorme vraag niet bij kunnen benen. Hierdoor komen de autofabrikanten vervolgens in de problemen, daar zij wel gewoon bestellingen blijven accepteren. Zodoende kan Hyundai niet geheel vlekkeloos voldoen aan de vraag naar de KONA Electric, die relatief populair is maar wereldwijd onevenredig gedistribueerd wordt. Ongeveer de helft – zo niet meer – van de geproduceerde exemplaren blijft bijvoorbeeld in het thuisland achter.

Om zijn klanten niet helemaal van een koude kermis thuis te laten komen, heeft Hyundai Nederland vandaag laten weten de gedupeerden tegemoet te komen. Zij die snel een elektrische Hyundai willen rijden, kunnen nu bij het merk terecht voor een volledig elektrische of hybride IONIQ als “pragmatisch alternatief”, zo schrijft het merk vandaag. De IONIQ (video) is momenteel namelijk wél leverbaar. Hyundai laat tevens weten dat korte (private) leasecontracten bespreekbaar zijn voor zij die eigenlijk de B-segmenter willen hebben.

Daarnaast probeert Hyundai de productie in de tussentijd natuurlijk op orde te krijgen. Tegelijkertijd heeft de fabrikant alle uitstaande, vertraagde orders alsnog aan Nederland toegewezen, in een poging de achterstand tegen het einde van het jaar in te halen.