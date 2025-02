Abarth 595 heeft een herkenbaar kleurtje voor sportwagenliefhebbers

Deze Abarth 595 leent zijn lakkleur van een andere hele bekende.

Ook al is het niet het meest interessante om obsessief over te zijn, je kan wellicht merken dat ondergetekende wel houdt van kleurtjes op auto’s. Er wordt zelfs gezegd dat ik een spreadsheet bijhoudt met alle kleuren die je ooit op een BMW hebt kunnen bestellen (en deze aantijging ga ik ontkrachten noch bevestigen). Ietwat nutteloos, ja, dat wel. Maar goed, als ik mijn autoliefde en alles wat daarbij hoort moet rationaliseren dan is één Autoblog-artikel niet groot genoeg.

Abarth 595 met bijzondere kleur

Soms zorgt het er wel voor dat je een bijzonder feitje over een kleur weet, wist jij bijvoorbeeld dat Blu Swaters van Ferrari is vernoemd naar de Belg Jacques Swaters die naast eigenaar van Ecurie Francorchamps ook Ferrari-importeur was? Of dat Porsche dusdanig veel gekke kleuren via PTS aanbiedt dat je de grijze Fiat-kleur Grigio Campovolo kan bestellen op een 911 (zoals Richard Hammond)? Nu wel. En over die laatste wisselwerking gesproken: een Fiat-kleur op een Porsche klinkt als de wereld op zijn kop. Kan je niet beter een Porsche-kleur op een Fiat bestellen?

Dat is precies wat er is gebeurd met deze Abarth 595C uit 2020. De eerste eigenaar van de Abarth was een Porsche-fanaat en was dan ook groot fan van de kleur Oak Green Metallic. Via PTS is deze kleur op veel Porsches te krijgen en als Oak Green Neo zelfs in het voorgeselecteerde assortiment op de nieuwe 911 GT3. Een mooie, diepgroene metallickleur die eigenlijk alles wel staat. Ook een Abarth 595, maar de Italianen bieden geen exclusief ‘u vraagt, wij draaien’-programma aan.

Toch kijken we naar een Abarth 595C in Oak Green. Dit omdat de verzamelaar zo serieus was over het willen van een hete Abarth in die kleur, dat hij veel geld aan Fiat aanbood om hem in die kleur te krijgen. En dan kan Fiat dat dus wel. Daarmee is dit de enige Abarth 500 ooit die af fabriek in deze kleur geleverd is. En hij staat te koop in Nederland!

Bommetje

Het is niet alsof de eigenaar daarna hem naast zijn Porsches in die kleur liet verstoffen in een garage. Goed, nou is er in vijf jaar tijd ook geen wereldreis mee gemaakt, maar alsnog staat er 58.269 kilometer op. Dat zullen leuke kilometers geweest zijn. Tenminste, ze kunnen leuker. Nee, we willen hier geen grote issue van maken, maar we zien een automatische versnellingsbak. Juist in een auto als deze is het lekker analoge gevoel van een handbak top. Maar goed, verder is de specificatie puik, dus we vergeven het de eerste koper voor deze ene keer.

Het gaat dus om de dakloze 595, de Abarth 595C. Naast de kleur is er gekozen voor een behouden specificatie, dus geen gekke fratsen. Het is zelfs geen bizarre special edition ter ere van een bocht van een obscuur Italiaans circuit. Al zou de eigenaar menen dat de auto unieker is dan dat. Dat laten we even in het midden, of een kleur een auto nou zo uniek maakt.

Kopen

Wellicht daarom juist leuk als je de specificatie gewoon erg gaaf vindt. Want dan is er goed nieuws: de Abarth 595C in de unieke kleur staat te koop en zoals gezegd: gewoon hier in Nederland! De unieke aard van een auto in deze specificatie weerspiegelt wel in de prijs: er wordt 39.995 euro voor gevraagd. Da’s fors, maar dan heb je wel een specificatie met een verhaal en een tof bommetje. Check de Abarth dus vooral even op Marktplaats.