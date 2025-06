Abarth crossover met plofmotor lusten wij ook wel!

Een soort van Alfa Romeo Junior met turbotorretje.

De grootste afzetmarkt van Fiat zal wel Italië zijn, toch? Fout! In Europa verkocht het merk afgelopen jaar 304.066 nieuwe auto’s. Ergens anders op de wereld deed Fiat het in maar één land een stuk beter. In Brazilië is het elke dag feest voor Fiat. De Italianen verkochten er in 2024 meer dan 521.000 nieuwe auto’s. Het is daarmee ook de Braziliaanse marktleider.

Sportief broertje Abarth probeert mee te profiteren van Fiats successen in Zuid-Amerika. Daar moet de vernieuwde Abarth Pulse aan bijdragen. De Pulse was in 2022 de eerste hoge Abarth ter wereld. Inmiddels is daar de 600e aan toegevoegd.

Nieuwe Abarth Pulse

Bij de facelift is de Pulse met name aan de buitenkant aangepakt. Het front is volledig nieuw en mag er wat mij betreft best wezen. Hij kijkt lekker boos en de rode accenten in de grille maken hem bijzonder. Verder vind ik het een goede keuze van Abarth om de rode accenten over de hele auto door te voeren. In combinatie met deze zwarte lak doet het Abarth-woordmerk achterop het extra goed.

In de cabine vind je een panoramisch zonnedak met elektrische bediening, nieuwe sportstoelen en twee schermpjes. Het middelste is 10,1 inch groot, het bestuurdersdisplay 7 inch. Op het instrumentenpaneel voor de bestuurder vind je informatie over de turbodruk en G-kracht. Het blijft toch een Abarth.

Aandrijflijn

Wie vaker in de Braziliaanse Abarth-showroom komt, is de motorkeuze geen onverwachte. Onder de kap ligt een 1.3-liter turboviercilinder met de naam Turbo 270. De plofmotor lust naast benzine ook ethanol. Tank je het extra goedje, dan produceert de viercilinder 185 pk en 270 Nm. Na 7,6 seconden zit ie aan de 100 km/u en de topsnelheid is 215 km/u.

De rijmodi onderstrepen het sportkarakter van de Abarth Pulse. Er zijn er drie: Sport, Handmatig en Poison. Die laatste is de leukste en zit alleen op de Abarth. In deze stand reageert het turbotorretje net wat sneller op je gaspedaal dankzij een speciale mapping.

Wat kost de Abarth Pulse?

Helaas zullen wij nooit de Pulse bij Abarth-dealers in Nederland zien staan. Tenminste, niet met deze aandrijflijn. In Brazilië wel. Daar staat ie te koop voor 157.990 Braziliaanse real. Direct omgerekend is dat ongeveer € 24.500.

Zou Abarth dit model hier moeten introduceren met een Veloce-krachtbron?